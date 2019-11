Fonte : agi

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Tragedia nel. Una tremendasi è verificata in unadia Barcellona pozzo di Gotto. Ci sono delle vittime in base alle prime informazioni, secondo alcune fonti quattro. Sul posto i vigili del fuoco. Tree due dispersi. Questo il bilancio dei vigili del fuoco, al momento, della tragedia consumatasi nel. Tra i cadaveri quello di una donna, Venera Mazzeo, 71 anni, moglie del titolare. Un inferno di fiamme e fumo in contrada Femminamorta, quello fronteggiato dai pompieri e dalle forze dell'ordine. Diversi feriti con gravi ustioni trasportati in ospedale.

MdEroi : RT @Agenzia_Italia: == Breaking == Violenta esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese: 3 morti e due dispersi https:… - Agenzia_Italia : == Breaking == Violenta esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese: 3 morti e due dispersi… - arcangeloroc : == Breaking == Violenta esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese: 3 morti e due dispersi… -