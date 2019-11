The Politician 2 sarà “completamente diversa” | le previsioni del cast sul futuro di

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ryan Murphy aveva anticipato che l'attesa per The2 sarebbe stata più breve del previsto e, per quanto sia prematuro pensare a una data di rilascio, sappiamo che la produzione della seconda stagione è in corso già da alcune settimane. E se il claim degli episodi di debutto – qui la nostra recensione – prometteva di prometterci qualsiasi cosa, sembra che per i prossimi ci si possa aspettare qualcosa di completamente diverso. Parola di Lucy Boynton. Le anticipazioni delsembrano riflettere i grandi cambiamenti già suggeriti sul finire della prima stagione, con l'entrata in scena dei personaggi di Judith Light e Bette Midler e la promessa di Payton di candidarsi al Senato nello stato di New York. L'ambizione di un simile progetto dopo il fallimeno della campagna scolastica al liceo di Santa Barbara dimostra come l'universo di Ryan Murphy segua regole proprie e spesso ...

MiltonFilho99 : @mari_ghella Assista The Politician. - shavitjager : mi hanno ricordato River e Payton di the politician avete capito quanto sto messo male sì o sì - MRVLOUSHOLLAND : ho appena finito The Politician ?? -