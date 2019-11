Renzi e Salvini | i due Mattei a Unomattina Anteprima Blogo

Zingaretti e Renzi si menano a colpi di Lega - Salvini come clava : Roma. La formula “attenti perché ho un accordo con la Lega”, assieme alle sue varianti tipo “occhio che ne ho parlato con Giorgetti” oppure “niente elezioni o regaliamo il Colle alla Lega”, fa ormai parte di un ricco armamentario minaccioso di cui la maggioranza di governo dispone allusivamente per

Matteo Renzi : "Un'alleanza con Salvini? Mai dire mai". Ma l'ex premier smentisce : Incredibile. Matteo Renzi non chiude a un’alleanza, in futuro, con Matteo Salvini. L’ex premier, intervenendo a Porta Porta su Rai1, ha detto: “Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro”.E poi la sorpresa: “Un’alleanza ...

Matteo Renzi a Porta a porta : «Alleanza al centro con Salvini? Mai dire mai» : «Matteo Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre...

Renzi ipotizza un’alleanza con Salvini : “Mai dire mai - tra tre anni la sfida sarà al centro” : Durante la registrazione di 'Porta a Porta', Renzi fa una previsione sullo scenario politico italiano: "Tra due anni e mezzo, tre anni scommetto che la vera sfida non sarà sugli estremismi ma al centro" e " "Salvini si sposterà al centro. Italia Viva è una calamita perché porterà gli estremisti al centro". Poi ipotizza un'alleanza con il leader della Lega: "Mai dire mai..."Continua a leggere

Matteo Renzi : "Un'alleanza con Salvini? Mai dire mai" : Incredibile. Matteo Renzi non chiude a un’alleanza, in futuro, con Matteo Salvini. L’ex premier, intervenendo a Porta Porta su Rai1, ha detto: “Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro”.E poi la sorpresa: “Un’alleanza ...

Renzi : "Non si può regalare il Paese a Salvini" : Oggi sono state pubblicate due interviste che sembrano un botta a risposta a distanza tra Zingaretti (a Repubblica) e Renzi (al Corriere). Il Governatore del Lazio, nonché segretario del Pd, ha ribadito la sua preoccupazione circa la tenuta del Governo: "Il governo non ha ancora un'anima, e se non la trova rischia: finirebbe come nel film Wargames, senza vincitori. E in questo caso la vittoria andrebbe a Salvini". Fatta questa riflessione, il ...

Politica - per Zingaretti e Matteo Renzi - lo spettro di un’alleanza tra Salvini e Di Maio per andare subito alle elezioni : Una situazione in fermento quella Politica italiana con un Movimento 5 Stelle che sta sempre più perdendo consensi. Luigi Di Maio ha iniziato a ascoltare la base che vuole a tutti i costi maggiore autonomia dal Pd. Innanzitutto, sia in Calabria che in Emilia Romagna gli eletti nel Movimento 5 Stelle e gli attivisti hanno chiesto, in un ultimo incontro con il capo politico del Movimento, di fare per le prossime regionali proprie liste ma ...

Renzi al Pd : "No alle elezioni o regaliamo il Quirinale e i pieni poteri a Salvini" : “Andare a votare oggi significa regalare a Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri. E come se non bastasse significa lasciargli Emilia, Toscana e Lazio”. È il messaggio che Matteo Renzi manda ai dem in un’intervista al Corriere della Sera:“Può darsi che questa sia la decisione autolesionista di parte del gruppo dirigente del Pd. Ma non credo sia l’interesse degli elettori del Pd, oltre che dei ...

Zingaretti : “Renzi piccona il Pd - io lotto contro Salvini. Italia viva non ha molto futuro” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista su 'La Stampa', critica Matteo Renzi: "Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità".Continua a leggere

Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno riaperto "il canale di comunicazione" con Salvini : Conte - settimane contate : Segnali di crisi di governo imminente. Matteo Renzi e Luigi Di Maio avrebbero entrambi riaperto i "canali di comunicazione" con Matteo Salvini. A riferirlo, sibillino, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale. Il messaggio è chiaro: i tre leader si parlano per preparare il terreno al dopo

Matteo Renzi - la proposta indecente a Matteo Salvini : "Riforme? Vediamo chi dice di no" : Matteo Renzi ha sciolto le riserve: è possibile un patto con Matteo Salvini per approvare riforme di sistema, in primis la legge elettorale. L'apertura arriva in un'intervista al quotidiano La Stampa, dove Renzi ha accolto la proposta lanciata qualche giorno fa dal numero due della Lega, Giancarlo G

Renzi attacca : “Italia Viva prosciugherà consenso Pd”. Dem replicano : “Dono a Salvini” : Quella di Matteo Renzi e' una dichiarazione di guerra al suo ex partito: "faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi", dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell'ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti Socialiste di Oliviere ...

Polemica Renzi-dem. L'ex premier : "Italia Viva prosciugherà il consenso del Pd". La replica : "Un regalo a Salvini" : Quella di Matteo Renzi è una dichiarazione di guerra al suo ex partito: “Faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi”, dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell’ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti ...

Matteo Salvini a DiMartedì - durissimo attacco a Renzi : "Ultimo modello di vita. E di politica" : Ospite d'eccezione a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, nella puntata di martedì 12 novembre, ha rilasciato un'intervista a tutto tondo. Tema principale, ovviamente, l'Ex Ilva. Lo scenario più papabile, ad oggi e dopo l'addio confermato da ArcelorMittal,