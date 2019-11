I giochi di Ubisoft sbarcano su Google Stadia

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Assassin's Creed Odyssey, Trials Rising e Just Dance 2020 sono ora disponibili su, la piattaforma di gioco di nuova generazione di.Ida oggi disponibili susono:"è sempre stata innovatrice per quanto riguarda le nuove tecnologie e lo streaming non fa eccezione", ha dichiarato Chris Early, vicepresidente senior Partnerships and Revenue. "Crediamo nel potenziale delle tecnologie cloud e grazie ai nuovi servizi in streaming, come, potremo raggiungere un nuovo pubblico, consentendo ad ancora più utenti di giocare ai nostri titoli, come Assassin's Creed Odyssey, Trials Rising e Just Dance 2020. Tali tecnologie consentiranno ai nostri sviluppatori di creare esperienze sempre più social e coinvolgenti".Leggi altro...

zazoomblog : I giochi di Ubisoft arrivano su Google Stadia - #giochi #Ubisoft #arrivano #Google - ProjectXboxIT : I giochi Ubisoft arrivano su Stadia: ci sono anche Assassin's Creed: Odyssey e Trials Rising - Console_Tribe : I giochi Ubisoft arrivano su Google Stadia - -