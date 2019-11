Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Mi stai facendo male, mi stai facendo male!”. Queste le ultime parole del signor John Lawler prima che lalo lasciasse paralizzato dalin giù. Un errore di manipolazione che ha portato Lawler dopo 24 ore addirittura alla morte. La vicenda è accaduta nel 2017 a York, in Inghilterra, ma in questi giorni si sta celebrando il processo contro la 40enne dottoressa Arleen Scholten. L’80enne, ex funzionario della Barclays Bank, si era rivolto al centro chiropratico per curarsi una gamba dopo una caduta in giardino. La moglie 83enne che stava chiacchierando con lui durante la seduta ha raccontato gli attimi del dramma. La dottoressa Scholten avrebbe sollevato ilsottoponendolo ad una pressione molto forte. L’uomo avrebbe urlato per il dolore provato e subito dopo sarebbe caduto sul lettino “come una bambola di pezza”. La Scholten ha anche provato a rianimarlo con un ...

Noovyis : (Chiropratica fa una manovra sbagliata e rompe l’osso del collo al paziente: muore in ospedale) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Chiropratica fa una manovra sbagliata e rompe l’osso del collo al paziente: muore in… - Gazzettino : Chiropratica fa una manovra sbagliata e rompe l'osso del collo al paziente: morto poco dopo -