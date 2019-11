Inter | senti Milito | “Lautaro ha margini enormi | lo scudetto è alla portata Messi? Ho un

Inter - senti Abidal (ds Barcellona) : 'Lautaro Martinez è una punta completa' : L'Inter in questa stagione sta ammirando finalmente il vero Lautaro Martinez: il giocatore si sta esprimendo a grandi livelli dopo una stagione come quella scorsa che è stata di adattamento al calcio italiano. Un exploit importante quello del nazionale argentino che ha evidentemente attirato l'attenzione di molte società europee, in particolar modo quella del Barcellona: la società catalana è alla ricerca di una punta che possa sostituire Luis ...

Gabriele Cirilli : “Pago Sky per sentire la telecronaca di due Interisti come Caressa e Bergomi?”. Il giornalista di Sky furioso : “Comici che non fanno più ridere da 20 anni” : “Ma perché pago sky? Per sentire due interisti che fanno la telecronaca? Ma basta!”. Parole di Gabriele Cirilli che, senza troppi giri di parole, ha detto la sua sulla telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi in Brescia-Inter. Un tweet, il suo, che è stato molto apprezzato ma che allo stesso tempo ha suscitato non poche polemiche. A cominciare proprio da Caressa, che senza nominarlo e durante una diretta Sky ha detto: “Ora ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Marco Caferro - Responsabile Politico della Camera del Lavoro del neo Comune di Casali del Manco (CS) : ”Ho sempre sentito la politica e l’impegno sociale come una parte importante della mia esistenza” ! : Il nostro interlocutore ha voluto affidare al nostro Giornale un suo pensiero su quella che è stata la lunga stagione

Napoli-Atalanta - il leghista Calderoli : “Possibile che con tutte le emergenze di Italia e Napoli - si presenti un’Interrogazione? Così si delegittima il sistema arbitrale…” : Napoli-Atalanta, proseguono le polemiche arbitrali, arriva l’interrogazione parlamentare Le polemiche su Napoli-Atalanta non finiscono, la bufera è arrivata fino a Roma, dove ha dato inizio ad un’interrogazione al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora presentata sia alla Camera che al Senato, firmata da deputati e senatori politicamente trasversali capeggiati da Gaetano Quagliariello (presidente del Napoli Club Parlamento) al ...

L'Internet governance forum delle polemiche. Giovani e politici assenti : Si è concluso l’incontro degli utenti della rete Internet al Politecnico di Torino. Molti i relatori, poco il pubblico, scarsa l’interazione. Ma i contenuti c’erano, dicono i partecipanti. Allora, perché?

PROBABILI FORMAZIONI Inter PARMA/ Quote - Sensi e Cornelius fra gli assenti - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: le Quote del match. Esaminiamo le mosse dei tecnici per la sfida della 9giornata di Serie A, oggi a San Siro.

Arriva la collezione Panini Fifa 365. Presenti Napoli - Juventus e Inter : Sarà in edicola domani la nuova collezione di figurine Panini dedicata al top del calcio mondiale. “Panini Fifa 365” è realizzata da Panini su licenza ufficiale Uefa. Oltre che in Italia, Panini distribuirà questa raccolta in oltre 60 Paesi di tutto il mondo. La raccolta Si tratta di una raccolta composta da 448 figurine. Di queste, 178 sono speciali (olografiche, fustellate ed effetto gold). In una nota che racconta la collezione è ...

Juventus - senti Ciccio Graziani : “Inter o Napoli? Campionato già finito”. : Juventus – Ciccio Graziani, tecnico ed ex attaccante della Nazionale Italiana di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva a commento di questo inizio di stagione. Parole importanti quelle di Graziani, che stronca gli entusiasmi dei tifosi partenopei e nerazzurri considerando la pratica “scudetto” virtualmente già chiusa. Juventus, Graziani affonda Napoli e Inter: “Campionato già finito” “In questa ...

Inter - senti Icardi : “spero vincano lo scudetto. Ma se dovessimo incontrarli in Champions League…” : Mauro Icardi spende delle parole d’elogio per l’Inter: l’ex bomber nerazzurro augura la vittoria dello scudetto, ma se si dovessero incontrare in Champions sarà battaglia Mauro Icardi ha lasciato l’Inter dopo grandi polemiche, ma il bomber argentino, dopo diverse settimane di ambientamento a Parigi, non sembra serbare rancore. Intervistato in esclusiva dalla ‘Rosea’, Icardi ha speso delle belle parole ...

De Ligt si Interroga : “Perché non benissimo come lo scorso anno? Forse all’Ajax mi sentivo invincibile” : “Perché non mi sto ripetendo ai livello dello scorso anno? Non lo so, se avessi la risposta potrei aiutare tanti giovani talenti – ha spiegato il centrale della Juventus De Ligt ai microfoni di Fox Sports dopo la vittoria di ieri della sua Olanda in casa della Bielorussia –. Tutto quello che posso fare è continuare a lavorare duramente e fare del mio meglio, cercando di imparare dai miei compagni. Non è un discorso di ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Ronaldo e la sua storia all'Inter : 'Mi sentivo a casa - il 5 maggio una grande delusione' : Un grande amore tramutatosi in ostilità quando decise tutto ad un tratto di andar via, l'indimenticabile delusione dello scudetto perso il 5 maggio 2002 e la speranza che si possa tornare a vincere già da quest'anno. Questo, in sintesi, il Ronaldo-pensiero espresso durante un lungo intervento al Festival dello Sport di Trento, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Il Fenomeno, approdato all'Inter nel 1997, ha indossato la maglia della ...

Apple Arcade : vi presentiamo i dieci titoli più Interessanti - speciale : Apple Arcade è finalmente arrivato su iPhone, iPad, iPod Touch e Apple TV, insieme a una vasta gamma di titoli disponibili. Non si può di certo ignorare che questo sia un periodo piuttosto fiorente per l'azienda di Cupertino che, tra nuovi dispositivi e nuovi servizi online, sta nuovamente monopolizzando le attenzioni del mercato.Ma andiamo con ordine. Cos'è Apple Arcade? Si tratta, molto semplicemente, di un servizio di abbonamento online, ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...