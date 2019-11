Fonte : leggo

(Di martedì 19 novembre 2019) Iltrovato morto questa mattina in unaabbandonata, in via di San Martino a Campi Bisenzio (), è di una. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stataal...

leggoit : Firenze, feto abbandonato in una borsa: era una bambina partorita al nono mese - ricci_davide77 : #UltimOra E' successo a #CampiBisenzio, in provincia di #Firenze: - rep_firenze : Feto di nove mesi abbandonato in una borsa nel Fiorentino [aggiornamento delle 13:07] -