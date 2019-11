Fedez prende in giro Marco Carta | ironia sul furto alla Rinascente E mostra l' etichetta

Fedez prende in giro Marco Carta mostrando l'etichetta della t-shirt - : Novella Toloni Il rapper ha condiviso sui social il video di un amico, prendendosi gioco di lui per l'etichetta ancora attaccata alla t-shirt nuova. Nel farlo ha citato Marco Carta che, nonostante sia stato assolto, era stato accusato di furto Fedez non deve aver creduto nell'assoluzione di Marco Carta dalle accuse di furto, visto lo scivolone social delle scorse ore. L'ex giudice del talent X Factor ha pubblicato sui social network ...

Chiara Ferragni e Fedez : lei lo fotografa mentre dorme a bocca aperta. E lo prende in giro sui social : Chiara Ferragni prende in giro Fedez: il marito dorme a bocca aperta mentre i due volano probabilmente verso Milano dopo una visita di qualche giorno a Roma. Ma non solo dorme Fedez, lo fa con tanto...

Ferragni fuma il narghilè. E Fedez la prende in giro : Chiara Ferragni e Fedez sono a Muscat, in Oman. La coppia social del momento si sta godendo una con gli amici una breve vacanza, riuniti per festeggiare il compleanno del rapper. Come al solito tutto è stato condiviso sui social con foto e video dalla loro "fuga" in amicizia. E, proprio nella serata di ieri, spunta un video molto particolare sul profilo Twitter e Instagram di Fedez che, in poco tempo, è diventato virale sul web. Chiara Ferragni ...