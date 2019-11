Ex Ilva | in Cdm non ci sarà scudo | governo aspetta esito vertice Mittal**

**Ex Ilva : ArcelorMittal convoca sindacati venerdì - Fiom Fiom e Uilm non andranno** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Fim, Fiom e Uilm sono stati convocati per venerdì 22 novembre alle 14 a Roma da ArcelorMittal nell’ambito della procedura di cessione ex-art 47 ma non andranno alla convocazione. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. I sindacati, infatti, non riconoscono al colosso siderurgico un diritto di recesso e quindi la procedura stessa. Sempre venerdì, invece, è previsto l’incontro tra il ...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – L'ArcelorMittal Italia "conferma la presenza della Guardia di Finanza negli uffici di Milano e nello stabilimento di Taranto di ArcelorMittal Italia e sta collaborando fornendo le informazioni richieste". Così in una nota il gruppo siderurgico.

**Ex Ilva : Gualtieri - ‘non chiuderà - negoziati strada maestra’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “L’Ilva non chiuderà”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7, lasciando intendere di escludere ipotesi di prestito ponte. “Prestito ponte proprio..”, ha risposto ad una domanda in merito. “ArcelorMittal deve sedersi al tavolo a negoziare, ho sempre detto che questa è la strada maestra”, visto che loro sono quelli ...

**Ex Ilva : Barbagallo - ‘dopo stop spegnimento forni ripristinare scudo’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Oggi la proprietà dell’ex Ilva, che “è a Roma, ha bloccato la procedura di spegnimento dei forni”. Al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “chiediamo di ripristinare le regole che c’erano nell’accordo, per riprodurre le cose che servono per ripartire”. Lo afferma il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, uscendo dall’incontro con il ...

**Ex Ilva : Furlan - ‘bene stop spegnimento forni - ora salvare fabbrica’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “è arrivata adesso la notizia che l’azienda ha retrocesso dagli ordini di spegnimento forni. E’ un elemento importante che mi auguro sia il primo di una serie di incontri che ci permetta di salvare la fabbrica, i posti di lavoro e rendere quel luogo compatibile con la salute di tutti i cittadini”. Lo afferma il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine ...

**Ex Ilva : Conte studia piano B e sonda Cdp - sempre più stretto spiraglio Mittal** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Oltre 40 minuti di colloquio per Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i vertici di Cassa depositi e prestiti a margine delle celebrazioni per i 170 anni della Cdp. Al centro del lungo confronto il tema più scottante dell’agenda politica ed economica del Paese: l’ex Ilva, ora che AncelorMittal sembra deciso a voltare le spalle a Taranto e alla produzione ...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Voglio ringraziare il Tribunale di Milano che ha accolto con la massima celerità la sollecitazione dei commissari straordinari dell'ex Ilva. Chi ha pensato di poter compromettere un intero sistema industriale e produttivo, ha trovato un Sistema Paese pronto a reagire compatto". Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Sono 18 mesi che non parlo con i Mittal. Oggi li chiamo. Perché tra le follie della Morselli e quelle del Governo qui stiamo distruggendo la capacità industriale del paese". Lo scrive Carlo Calenda su Fb.

**Ex Ilva : Palombella - morte annunciata per A.Mittal - fallimento della politica** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “morte annunciata per ArcelorMittal che ha definitivamente gettato la maschera” definendo così non solo “il fallimento di una classe politica che non è stata in grado di tutelare la salute dei cittadini di Taranto, un settore industriale fondamentale per l’economia italiana e salvaguardare oltre 20mila posti di lavoro” ma anche “la disfatta del leader mondiale ...

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Stiamo valutando qualsiasi cosa". Così il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponde ai cronisti che gli chiedono se il governo sta valutando altri partner per salvare l'ex Ilva, oltre Arcelor Mittal, a margine del question time alla Camera.

**Ex Ilva : processo recesso ArcelorMittal al via il 6 maggio** : Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Sarà la sezione del tribunale di Milano specializzata in imprese, presieduta da Claudio Marangoni, ad occuparsi della causa che vede protagonista ArcelorMittal, che ha preso il via con l’atto di citazione depositato ieri, con cui si chiede il recesso del contratto di affitto dell’ex Ilva. La prima udienza, come si legge nell’atto di citazione, è fissata per il prossimo 6 maggio, ma ...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Se ne hanno approfittato" dell'aver tolto lo scudo "peggio ancora, governo è stato così stupido da permettere a questa multinazionale di scappare e mettere in mezzo alla strada 10mila operai". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7.

**Ex Ilva : appello Salvini a governo - ‘scudo o nessuno investirà più da noi’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La vicenda Ilva oltre che essere un dramma per 10mila operai, i segnali che arrivano dalle imprese straniere è devastante. Perchè al di là della vicenda di Taranto tu stai dando al mondo il segnale che in Italia è meglio non investire perché tu firmi un contratto nel 2019 e te lo cambiamo nel 2020”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. “Noi combattemmo con i 5 Stelle sullo scudo penale ...

