Cerciello Rega | una nuova intercettazione smentirebbe i due indagati

Omicidio Cerciello Rega - l'americano intercettato : "I carabinieri mostrarono il tesserino" : Lee Elder sulla notte in cui fu accoltellato Cerciello Rega: “Ho visto due sbirri”. Ne parla col padre e un amico avvocato dopo il fermo. È la frase che lo incastra

Omicidio Mario Cerciello Rega - chiesto il giudizio immediato per i due americani : I due studenti americani accusati dell'Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega potrebbero ben presto essere giudicati dalla giustizia italiana. Infatti la Procura di Roma ha terminato le indagini ed ha chiesto il giudizio immediato per i due americani, che dal 27 luglio sono detenuti a Regi

Mario Cerciello Rega - urla dopo coltellate "È africano"/ Caccia al video della rissa : Mario Cerciello Rega, urla dopo coltellate: "È africano". La testimonianza di una donna, è Caccia al video della rissa che sarebbe stato visto sui social.

Le urla dopo le coltellate a Cerciello Rega : "È un giovane africano..." : Marco Della Corte La testimonianza di Angioletta Gramatica, una donna originaria di Bellagio: la notte dell'omicidio era ospite in un appartamento a poca distanza dal luogo in cui il carabiniere è stato ucciso Sembra esserci una svolta nell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere originario di Somma Vesuviana (Napoli) ucciso a Roma la scorsa estate da due ragazzi dell'altà società statunitense, in vacanza in Italia. Una ...

Mario Cerciello Rega : una nuova testimonianza inchioderebbe Varriale : Sembra esserci una svolta nell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere originario di Somma Vesuviana (Napoli) ucciso a Roma la scorsa estate da due ragazzi dell'altà società statunitense, in vacanza in Italia. Una testimone ha dichiarato di aver sentito alcune urla risuonare la notte dell'omicidio (avvenuto il 26 luglio 2019) alle 3:16: "Mario, mi senti? Pronto, mandateci un’ambulanza, siamo in via Pietro Cossa, angolo via Cesi... è ...

Cerciello Rega - Somma Vesuviana gli intitola un settore dello stadio : Agata Marianna Giannino A Somma Vesuviana una giornata di iniziative in memoria del carabiniere ucciso a Roma, a due mesi dalla sua tragica scomparsa A due mesi dall'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la sua città di origine, Somma Vesuviana, lo ricorda con una giornata ricca di eventi. Ad organizzare l’iniziativa in sua memoria: il Comune di Somma Vesuviana e la Lega Pro. Al carabiniere, ucciso a Roma mentre era in ...