Caso Cucchi | Gabrielli | Chi ha offeso dovrebbe chiedere scusa

Fonte : blogo

(Di martedì 19 novembre 2019) La sentenza suldello scorso 14 novembre ha segnato una svolta storica. Per la prima volta, con la condanna a 12 anni di carcere per due carabinieri, è stato messo nero su bianco che l'ingegnere romano di 31 anni è deceduto a causa delle percosse subite mentre era in stato di arresto.Stefanomorì il 22 ottobre 2009 e sono stati necessari dieci anni per accertare la verità su quel decesso. Nel corso di questo lunghissimo tempo, però, sono stati in tanti a difendere a spada tratta le forze dell'ordine e proprio a questi sembrano rivolte le dichiarazioni odierne del Capo della Polizia Franco, secondo il quale sarebbero necessarie delle scuse:Credo che quanti, negli anni, hanno dato giudizi avventati sulla vicendaro oggiai familiari, ma vedo un approccio manicheo e giudizi espressi con l'emotività del momento. ...

