Carli | ds del Cagliari | “Zielinski? È forte | ma più forte di quello che sembra”

Michele Brambilla è il nuovo direttore del Resto del Carlino - quotidiano bolognese : Il giornalista Michele Brambilla è il nuovo direttore del Resto del Carlino, quotidiano bolognese edito dal gruppo Poligrafici Editoriale: Brambilla da otto mesi era già direttore di QN – quotidiano Nazionale, cioè la testata dello stesso gruppo che da oltre vent’anni ha

Brambilla nuovo direttore responsabile de Il resto del Carlino : Andrea Riffeser Monti ha nominato Michele Brambilla direttore responsabile de il resto del Carlino, che ne firmerà il primo numero in edicola

Accordi Italia-Libia - lettera aperta per blocCarli : “Governo complice dell’orrore nei lager libici” : Una lettera aperta di 26 associazioni verrà presentata domani, per chiedere all'esecutivo di non rinnovare il memorandum Italia-Libia, che dal 2 novembre rischia di essere rinnovato per altri 3 anni. "In questo momento la Libia è un Paese instabile, bisognerebbe andare lì per favorire il processo di pace, e invece il meccanismo di esternalizzazione delle frontiere non fa altro che alimentare questo conflitto", denuncia Arci.Continua a leggere

Il 27 e il 28 ottobre Il Resto del Carlino - Il Giorno - Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net hanno proclamato uno sciopero dei giornalisti : I comitati di redazione di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano.net hanno proclamato due giorni di sciopero nelle giornate di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre a seguito della presentazione di un piano di riorganizzazione

Editoria - in sciopero il 27 e 28 ottobre Qn - Il Resto del Carlino - Il Giorno e Q.net : “Azienda ha annunciato 112 esuberi su 283 redattori” : I giornalisti di Qn, Il Giorno, il Resto del Carlino e Q.net sciopereranno per due giorni domenica 27 e lunedì 28 ottobre. “Si tratta di una decisione irrevocabile“, spiegano per una nota le rappresentanze sindacali, “dopo la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale illustrato ieri a Bologna ai Cdr del Gruppo Poligrafici Editoriale (Il Giorno, Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Q.net), piano che segue giornate ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli azzurri preparano la sfida con gli All Blacks - due atleti costretti a rientrare in Italia : le sensazioni di De Carli : De Carli analizza il lavoro degli azzurri della palla ovale in vista della sfida contro gli All Blacks in Coppa del Mondo di Rugby 2019 Doppia seduta di lavoro tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che ha iniziato ufficialmente la marcia di avvicinamento al quarto match del Girone B contro gli All Blacks in calendario sabato 12 ottobre al Toyota City Stadium alle 13.45 locali (6.45 Italiane), partita che sarà trasmessa in ...

Operazioni milionarie e investimenti sospetti - sospesi 5 dirigenti del Vaticano. Tra loro monsignor Carlino : Gli investigatori, tra le altre cose, starebbero analizzando alcuni flussi finanziari dei conti su cui transita appunto l'Obolo di San Pietro, l'insieme delle offerte di denaro fatte dai fedeli e inviate al Papa per essere redistribuite a sostegno della missione della Chiesa e per il sostentamento dell'apparato vaticano stesso

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani l’Italia sfida il Canada : le sensazioni dell’allenatore della mischia De Carli : Domani mattina gli azzurri del Rugby tornano in campo per la sfida contro il Canada valida per il secondo match della Coppa del Mondo 2019: le sensazioni di Giampiero De Carli Caldo e una giornata tipicamente estiva hanno accompagnato il Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka dove Domani alle 16.45 locali (9.45 italiane) l’ItalRugby affronterà nel secondo turno del Girone B il Canada (prima partita ...