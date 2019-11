Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma, 19 (Adnkronos) – Leu è l’unica forza di maggioranza a noni cog…? “Confermo, l’ho detto”. Ma nell’esperienza di governo “è doveroso chiederci perché… Testardamente penso e pensiamo che questa azione di governo dia vita pian piano a una coalizione più convinta. Perché la destra è una coalizione – aggressiva, attrezzata – il resto sembra un’armata Brancaleone. Bisogna darsi una regolata e vedere se può venire fuori una coalizione di gente decisa a farlo”. Lo dice Pierluigi, ospite di Ballarò.“Per avere una coalizione convinta – aggiunge – è necessario che i contraenti – dunque Pd e sinistra da un lato e 5 Stelle dall’altro – facciano una cosa nuova che li porti ad essere e apparire non più esattamente quelli di prima, sennò la comunicabilità tra ...

News24Italy : #Bersani: 'Noi unici a non rompere i co...' - ZenatiDavide : Bersani: 'Noi unici a non rompere i co...' : - mariacarpanini : Bersani: 'Noi unici a non rompere i co...' -