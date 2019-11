Beni per 200 mln sequestrati a 4 imprenditori vicini a ' Ndrangheta

Beni culturali - Duomo di Orvieto : tecnologie ENEA per i basamenti dei 12 Apostoli e dei 4 Santi protettori : Il ritorno delle statue dei 12 Apostoli e dei Santi protettori nel Duomo di Orvieto dopo 120 anni è stato possibile anche grazie ad alcune soluzioni tecnologiche innovative per garantire la sicurezza sismica. “I basamenti delle statue sono stati ricostruiti con frammenti dei materiali originali e soluzioni per migliorarne il comportamento sismico“, spiega Gerardo De Canio, il ricercatore ENEA che ha curato i lavori. “Inoltre, abbiamo ...

Luciana Littizzetto evacuata da casa - per via di una fuga di gas : "Bene - ma non Benissimo!" - : Serena Granato Luciana Littizzetto si è vista costretta ad evacuare dalla sua abitazione, per via di una fuga di gas. L'incidente è avvenuto nella mattinata di questo venerdì 15 novembre e la comica ha documentato il fatto attraverso alcune Instagram story La comica e co-conduttrice di Che tempo che fa insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, è tornata al centro dell'attenzione mediatica. E non è solo per via della sua ultima ...

Ipertrofia prostatica Benigna : sovrappeso e obesità aumentano il rischio fino al 40% : L’obesità può aumentare fino al 40% il rischio di sviluppare l’Ipertrofia prostatica benigna, una malattia che colpisce più di 6 milioni di italiani over 50. Ma ancora sottostimata, nonostante sia caratterizzata da sintomi evidenti: necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato ...

Beni culturali : primo monitoraggio hi-tech per Palazzo Chigi di Ariccia ai Castelli Romani : primo monitoraggio hi-tech per valutare lo ‘stato di salute’ di quadri, affreschi, busti in marmo e pareti in cuoio di Palazzo Chigi di Ariccia (Roma). Un team di ricercatori ENEA ha messo in campo tecnologie avanzate per studiare il patrimonio artistico e culturale di questo celebre edificio che costituisce la quinta scenografica della monumentale piazza di Corte, progettata da Gian Lorenzo Bernini. I risultati saranno presentati domani durante ...

Mafia : Dia Palermo confisca Beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ (2) : (Adnkronos) – La Dia di Palermo, attraverso gli accertamenti finalizzati all’emissione del provvedimento, ha dimostrato “come il Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende (operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari), anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ...

Mafia : Dia Palermo confisca Beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – La Dia di Palermo ha eseguito una confisca per un valore di 20 milioni di euro di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro tra il 2013 ed il 2014, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48enne, imprenditore palermitano. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione I Penale e Misure di Prevenzione, presieduto da Raffaele ...

Mafia : Dia Palermo confisca Beni per 20 milioni a imprenditore 'vicino a Cosa nostra' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - La Dia di Palermo ha eseguito una confisca per un valore di 20 milioni di euro di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro tra il 2013 ed il 2014, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48enne, imprenditore p

Mafia : Dia Palermo confisca Beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ (2) : (Adnkronos) – La Dia di Palermo, attraverso gli accertamenti finalizzati all’emissione del provvedimento, ha dimostrato “come il Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende (operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari), anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ricavi ...

Mafia : Dia Palermo confisca Beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – La Dia di Palermo ha eseguito una confisca per un valore di 20 milioni di euro di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro tra il 2013 ed il 2014, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48enne, imprenditore palermitano. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione I Penale e Misure di Prevenzione, presieduto da Raffaele ...

Prostata - i sintomi più comuni dell’ipertrofia prostatica Benigna : i campanelli d’allarme e gli alimenti da evitare : L’ipertrofia prostatica benigna colpisce milioni di italiani dopo i 50 anni. Necessità di urinare spesso, anche durante la notte e con urgenza, getto dell’urina che diventa debole, sottile e intermittente, difficoltà a vuotare la vescica. Sono questi i principali sintomi di una malattia sottostimata, ma in forte aumento. Inoltre ancora troppi uomini ricorrono a rimedi “fai da te”. Se trascurata, l’ipertrofia prostatica benigna può portare ...

Libero : il Napoli di Ancelotti ha interrotto il percorso di crescita cominciato con Benitez : Scene da film horror quelle che descrive Libero, con le famiglie dei calciatori del Napoli in fuga dopo le contestazioni dei tifosi e le due rapine ai danni della moglie di Allan e Zielinski. Tutto frutto della situazione di crisi dei risultati che la squadra attraversa, ma soprattutto dell’ammutinamento nei confronti della decisione del presidente di andare in ritiro prima della gara contro il Genoa. Un momento buio, forse il più buoi ...

L'emendamento bipartisan di Laura Boldrini per ridurre l'Iva sugli assorbenti : "Non sono Beni di lusso" : L'ex presidente della Camera ha sottoscritto un emendamento al decreto fiscale con altre 32 deputate di vari gruppi...

Tampon tax - Boldrini presenta emendamento per ridurre l’Iva su assorbenti : “Non sono Beni di lusso” : "Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali Tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)": questo l'emendamento al decreto Fiscale proposto da Laura Boldrini per ridurre la tassa sui prodotti sanitari femminili. "Perché non sono beni di lusso, ma una necessità", scrive l'ex presidente della Camera.Continua a leggere

Messina - la Dia sequestra Beni per 32 milioni di euro all'imprenditore Mazzagatti : Sofia Dinolfo Si tratta di un provvedimento eseguito su iniziativa del direttore della Dia, Giuseppe Governale, a conclusione di una lunga attività investigativa su un membro appartenente al “clan dei barcellonesi” È di 32 milioni di euro l’ammontare del valore dei beni confiscati a Pietro Nicola Mazzagatti da parte della Direzione Investigativa Antimafia di Messina. Si tratta di un provvedimento eseguito su iniziativa del direttore ...