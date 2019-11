AstroLuca | in cosa consistono le responsabilità e gli incarichi di comandante?

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Gli alunni delle scuole Istituto San Paolo delle Suore Angeliche, di Milano, e Istituto Comprensivo di Merone Mons. A. Pirovano, di Merone (Como), potranno sentire dalla viva voce dell’astronauta ESA – e attuale– quali sono le sue impressioni finora, grazie al collegamento radio in programma giovedì 21 novembre. Ma si parlerà anche di come orientarsi per il percorso di studi di scuola superiore, della salvaguardia dell’ambiente grazie alla ricerca spaziale e di future missioni o basi sulla Luna o su Marte. È possibile seguire il collegamento, in programma giovedì 21 novembre alle ore 10:12, ai link sotto riportati: Questo è il link dove verrà effettuato il “live streaming” dell’evento da Milano: http://www.arierba.it/ariss live/ Questo è il link dove verrà effettuato il “live streaming” dell’evento da ...