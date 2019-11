Acli Roma e Isola Solidale insieme per corso arbitri aperto a 5 detenuti

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019)– Prende il via il prossimo 22 novembre 2019, alle ore 15,30 il 1perdi calcio U.S.2019/20 che grazie al progetto “Lo sport generAttore di comunita’” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verra’anche a 5ospiti dell’. L’e’ una struttura che grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000 ospita persone che hanno commesso reati per i quali sono state condannate, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di difficolta’ economica. Il programma delper i, tenuto da responsabile della formazione arbitrale calcio e calcio a 5 dell’ US, Francesco Paone prevede 13 lezioni al termine delle quali si terranno gli esami orali ...

