L' Ilva non si salverà | il governo non è all' altezza dice Sapelli

Fonte : agi

(Di lunedì 18 novembre 2019) Per l'ex Ilva di Taranto del gruppo franco indiano ArcelorMittal si dovrebbero cercare azionisti privati, però nell'esecutivo c'è “una forte componente anti-industriale”. A sostenerlo in un'intervista a Libero Quotidiano è l'economista Giulio, che è stato in predicato di fare il premier, anche se solo per un giorno. Secondoilnon è all'“perché non ha le competenze, e perché nel suo stesso interno ha una forte componente anti-industriale, a sua volta divisa in un'ala esoterica dei 5 Stelle, che vede qualunque elemento d'industria come una connotazione del male, e in un'altra non necessariamente ambientalista ma legata a certa concezione ideologica del capitalismo…”, Pd-LeU probabilmente. Secondo il professore, è ormai chiaro ed evidente “che Mittal voglia abbandonare il campo” perché ritiene “non ci siano più le condizioni giuridiche per andare avanti”, ...

