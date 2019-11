Corruzione | l’ex governatore Crocetta rinviato a giudizio

Corruzione - chiesto il processo per il sistema Romeo : tra gli imputati c’è anche l’ex deputato Italo Bocchino : Dopo la chiusura delle indagini il 22 febbraio scorso i pm di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano hanno chiesto il processo sul cosiddetto “sistema Romeo” negli appalti pubblici. Tra i 55 imputati naturalmente l’imprenditore Alfredo Romeo. Gli inquirenti hanno chiesto il rinvio a giudizio anche per l’ex deputato Italo Bocchino e l’ex governatore della Campania Stefano Caldoro. Tra gli imputati l’attuale direttore ...

Corruzione in Cina - nella casa dell’ex sindaco trovate oltre 13 tonnellate d’oro : L’enorme quantità di oro è stata trovata in una stanza della casa di Zhang Qi, ex sindaco e funzionario cinese che vive nella provincia di Hainan, nel sud del Paese asiatico. oltre ai lingotti d’oro le autorità hanno anche sequestrato al funzionario un totale di 34 miliardi di euro in contanti. Verrà processato per Corruzione.Continua a leggere

Corruzione elettorale - l’ex deputato Pd e Fi Genovese condannato a 4 anni e 2 mesi. Con lui anche il cognato Rinaldi e Paolo David : Un’altra condanna per l’ex deputato Francantonio Genovese e il cognato, l’ex deputato regionale Franco Rinaldi. Questa volta per associazione a delinquere finalizzata alla Corruzione elettorale: il Tribunale di Messina nella notte ha deciso la pena di 4 anni e 2 mesi di carcere per Genovese, inflitti invece 3 anni e 4 mesi al cognato. La sentenza è stata emessa dopo oltre dieci ore di camera di consiglio. condannato anche a 4 anni e ...

