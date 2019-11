Udine | a 16 anni muore in un incidente

Fonte : blogo

(Di domenica 17 novembre 2019) Tragedia in Friuli. A 16ha preso l’auto della madre e con altri sette coetanei a bordo sono andati in giro finché la vettura non si è cappottata. Lui ha perso la vita, gli amici che erano con lui in auto, sei ragazzi e una ragazza, sono rimasti feriti in maniera non grave.La macchina, una Opel Corsa, si sarebbe ribaltata dopo aver colpito in pieno un palo della luce e un cartello stradale. Sul posto in breve sono giunti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Il ragazzo alla guida dell’auto nell’impatto sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere, morendo sul colpo. Poco prima dell’uno dei giovanissimi avrebbe postato un video su Instagram in cui si vede il gruppo ridere e scherzare della bravata: "Siamo in otto su un'auto da cinque". Lo schianto è avvenuto verso le 2 di notte lungo la strada provinciale 5, tra Rodeano e San Daniele del Friuli (), ...

