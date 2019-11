The Crown su Netflix la terza stagione in cui tutto cambia per restare identico

Fonte : blogo

(Di domenica 17 novembre 2019) Domenica 17 novembre non prendete impegni, vi aspettano a Buckingam Palace. Non c'è bisogno di vestirsi eleganti, basta scegliere un luogo tranquillo dove munirsi del device giusto per godersi ladi The, la miglior serie tv che potrete trovare all'interno del catalogo.E non a caso la piattaforma ha deciso di mettere in mostra la propria gioielleria lasciando disponibile il primo episodio per 28 giorni, dal 18 novembre, in streaming gratuito visitando la pagina.com/thetramite il proprio browser web o dispositivo Android. Certo verrebbe da chiedersi perchè qualcuno dovrebbe vedere il primo episodio di unasenza aver visto i precedenti, ma a caval donato non si guarda in bocca e Theè sicuramente un'ottima ragione per attivare un abbonamento.peruguale Ladi Theè molto attesa da ...

