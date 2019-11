Martina Alessi è l' arma segreta di Gonzalo Rodriguez

Gonzalo Rodriguez e Martina Alessi ancora genitori : "Benvenuto Iago" - : Marco Gentile L'ex difensore e capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez è diventato padre per la seconda volta. La compagna Martina Alessi su Instagram: "Hai riempito la nostra vita di un nuovo amore!" Gonzalo Rodriguez è un difensore argentino di 35 anni cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo, squadra molto famosa in Argentina e tifata anche da Papa. El Mariscal dopo aver disputato due stagioni in Primera Division argentina ...