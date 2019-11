Incidente | prende auto mamma | a 16 anni si schianta e muore Feriti 7 amici Genitori

Incidente Udine - 16enne prende l’auto della madre - esce di strada e muore : Nella notte di sabato a bordo della vettura c’erano altri sette ragazzi, tutti minorenni che non hanno riportato conseguenze gravi

Moto2 - GP Valencia 2019 : la gara prenderà il via alle 12.50. 30' di ritardo per l’Incidente in Moto3 : Piccolo cambio di programma per quanto concerne il GP di Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. La corsa, che originariamente sarebbe dovuta partire alle ore 12.20, scatterà con un ritardo di 30′, per via del brutto incidente nel corso della gara in Moto3. La bandiera rossa e la nuova procedura di partenza hanno portato ad uno slittamento che costringerà gli alfieri della media cilindrata a dover ...

Incidente in Friuli - 16enne prende l’auto della mamma e si schianta contro un palo : morto : Incidente mortale sulla strada sulla provinciale 5 tra Rodeano e San Daniele del Friuli, in provincia di Udine: un ragazzo di 16 anni, Daniele Burelli, ha sottratto di nascosto l'auto della mamma per andare a fare un giro con 7 suoi compagni di classe, nonostante il forte maltempo, ma è uscito di strada e si è cappottato dopo essersi schiantato contro un palo della luce. È morto sul colpo.Continua a leggere

Pakistan - esplode stufa a gas e il treno prende fuoco : più di 70 morti. Le immagini dell’Incidente : Lavorano senza sosta i soccorritori e le forze dell’ordine per setacciare il relitto carbonizzato dei tre vagoni del convoglio Pakistano che ha preso fuoco mentre viaggiava nella provincia orientale del Punjab, in cerca di sopravvissuti. L’incendio, provocato da una stufa a gas, ha provocato oltre 70 morti. Molti dei feriti sono saltati giù dal treno, riuscendosi a mettere in salvo, dopo l’inizio del rogo, ma molti non ce ...

Incidente Catania - auto finisce contro guardrail e prende fuoco : 47enne morto carbonizzato : Incidente mortale all'alba di oggi a Catania: un uomo di 47 anni, Giulio Sebastiano Calogero, è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco nell'impatto contro un guardrail sull'Asse dei servizi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l'incendio ed estrarre il cadavere dalle lamiere. Indagini in corso.Continua a leggere

Taiwan - ponte crolla sulle barche : autocisterna precipita e prende fuoco. Il video dell’Incidente : Un ponte in una baia nell’est di Taiwan, vicino al villaggio di Nanfangao, è crollato questa mattina ferendo almeno 10 persone: lo ha reso noto un funzionario dei servizi di emergenza del Paese. Un’autocisterna carica di carburante che in quel momento attraversava il ponte è precipitata in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni. Sei dei 10 feriti sono in gravi condizioni. Le autorità temono ci siano cinque-sei dispersi nel ...