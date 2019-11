In aeroporto | i liquidi oltre i 100 ml e i pc tornano nel bagaglio a mano

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Niente più bustine di plastica da tirar fuori dai bagagli, prima dei controlli in. La Sea, società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, sta preparando una serie di novità per ridefinire le regole da seguire prima di imbarcarsi, ripristinando in parte il modello seguito prima degli attentati dell′11 settembre 2001. Tra le novità, la possibilità di posizionare i, anche superiori ai 100 ml, nel, così come i pc, i tablet e gli altri dispositivi elettronici. L’obiettivo è quello di ridurre le file al gate e garantire una maggiore comodità per i passeggeri: il processo è già avviato.Si legge sul Corriere della sera: Per prima cosa verranno installate linee automatizzate per le verifiche delche permetteranno di gestire un numero ...

