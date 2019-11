Maltempo Puglia | SP26 devastata dalle piogge | strada erosa e franata GALLERY

Maltempo Puglia - Emiliano : “Chiesti al governo 50 milioni per i danni” : “Noi abbiamo gia’ chiesto al governo di essere inseriti nel decreto che verra’ credo varato a breve per Venezia, abbiamo gia’ avanzato una richiesta per 50 milioni di euro che sono piu’ o meno la quantificazione attuale dei danni che hanno subito il litorale e molti comuni anche dell’interno dove le trombe d’aria e le mareggiate hanno provocato danni gravissimi”. Lo ha detto il presidente della ...

Maltempo Puglia : parte la conta dei danni in Salento : Al via in Salento la conta dei danni provocati dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, ai fini della richiesta dello stato di calamità: il presidente della provincia di Lecce ha invitato i sindaci ad eseguire ricognizioni sui territori colpiti dalle avversità meteorologiche (venti oltre i 100 km/h, forti mareggiate e piogge torrenziali). Sul versante jonico, in particolare a Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Santa ...

Maltempo - la Lega chiede aiuti per il Sud : “Fondi europei di solidarietà anche per Puglia e Basilicata” : «Il Governo italiano si attivi immediatamente per ottenere tutte le risorse possibili per rimediare ai danni cagionati dalla straordinaria ondata di Maltempo anche in Puglia e Basilicata, in particolare sulle fasce costiere». Così in una nota l’eurodeputato leghista Andrea Caroppo, della circoscrizione Sud. «La catastrofe abbattutasi in questi giorni sull’Italia ha causato in numerosi comuni della Puglia e della Basilicata danni pari a quelli ...

Maltempo Puglia - mareggiate e trombe d’aria : inizia la conta dei danni sul litorale salentino : Si corre ai ripari e inizia la conta dei danni sul litorale salentino jonico che da Porto Cesareo a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato flagellato dalle mareggiate. A Porto Cesareo un duro colpo è stato inferto al porto turistico da una tromba d’aria. A Santa Maria di Leuca, frazione del Comune di Castrignano del Capo, i danni sono altrettanto ingenti e l’amministrazione valuta di chiedere lo stato di emergenza per ...

Maltempo Puglia : sradicati alberi monumentali a Brindisi : Il Maltempo ha colpito duramente la Puglia, con un inferno di acqua e raffiche di vento che hanno asfissiato le campagne con gravi danni alla produzione di ortaggi invernali, hanno spazzato via le olive e abbattuto alberi, serre e tendoni. “Sono decine gli alberi, anche ulivi secolari strappati dal vento, sradicati o spaccati in due, strutture e muretti ridotti in pezzi, canali esondati e distrutti dalla violenza dell’acqua e del ...

Maltempo Puglia - anziano morto nel Barese : colpito da un ramo divelto : Un anziano di 80 anni, Pasquale Cutecchia, e’ morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura (Bari), colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Sono intervenuti i soccorsi del personale del 118 e dei Carabinieri, giunti sul posto, ma l’anziano e’ morto sul colpo. Raffiche e forte pioggia hanno colpito oggi molti comuni del Nord Barese, il Salento e altre ...

Il Maltempo sferza il Salento e il resto della Puglia : pioggia torrenziale e tanti danni : Il forte maltempo annunciato nei giorni scorsi ha cominciato a colpire dalla notte scorsa il sud Italia, e precisamente la Basilicata e soprattutto la Puglia, in particolare nel Salento, dove in queste ore si stanno verificando fenomeni meteorologici davvero estremi. Piogge torrenziali e grandinate stanno mettendo a dura prova le aziende agricole salentine, che hanno visto seriamente danneggiati i propri raccolti. A tutto questo si aggiungono le ...

Maltempo Puglia - il Ciclone Mediterraneo flagella le Murge : sradicati alberi secolari - gravi danni a Santeramo in Colle [FOTO] : Il Ciclone Mediterraneo sta colpendo con particolare veemenza la Puglia e in modo particolare l’Alta Murgia dove, a Santeramo in Colle (Bari) si sono verificati allagamenti nelle campagne e danni per alberi sradicati e crolli di comignoli e canne fumarie in città a causa del forte vento. Lungo la SP 160 (Via Alessandriello) un albero secolare è stato sradicato dalla furia del vento nelle prime ore del mattino: la strada è ancora bloccata. ...

Maltempo Puglia : nubifragi e campi allagati da oltre 2 metri d’acqua : “Una violentissima ondata di Maltempo ha investito la Puglia con trombe d’aria e nubifragi con campi allagati da oltre 2 metri di acqua, alberi sferzati dalle forti raffiche di vento, spezzati e sradicati, olive a terra, canali esondati, serre e tendoni distrutti, fiumi di fango che stanno coprendo campi e strade rurali, circolazione stradale interrotta e scuole chiuse“: è quanto si sta verificando in Puglia, in tutte le ...

Maltempo Puglia : danni a Taranto e Bari - alberi sradicati e aerei dirottati : Pioggia e vento in Puglia: a Taranto si segnalano tanti danni e disagi. alberi sradicati in diverse zone della città. Tutti gli istituti scolastici sono chiusi per ordinanza del sindaco. I livelli degli argini e dei canali sono al momento sotto controllo. A causa del Maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento ...

Maltempo - situazione drammatica al Sud : alluvione a Matera - vento a 150km/h in Puglia [LIVE] : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che da ieri flagella l’Italia ha provocato all’alba di stamattina una vera e propria alluvione a Matera. Gravi danni in città. In Basilicata sono caduti nelle ultime ore 76mm di pioggia a Marconia, 69mm a Miglionico, 59mm a Miglionico, 56mm a Matera, 53mm a Nova Siri Marina. Piogge torrenziali anche nella vicina Puglia, con 77mm a Francavilla Fontana, 71mm a Locorotondo, 65mm a ...

Ondata di Maltempo in Puglia : violente raffiche di vento e alberi crollati : L’Ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia nelle scorse ore ha provocato danni e disagi in Puglia, in particolare nel Salento: violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi in diversi Comuni, tra cui Lecce, Nardò, Melissano e Sogliano. I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza. In tutta la provincia di Lecce si registrano mareggiate e forte vento. A seguito dell’avviso di allerta arancione emesso ...

Maltempo - scuole chiuse domani a Napoli - Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...

Maltempo - scuole chiuse domani ad Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...