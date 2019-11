Ex Ilva | inchiesta anche a Taranto Operai preparano la resistenza

Ex-Ilva - è andata in onda un’inchiesta su Taranto che ha scalfito la retorica contro governo e M5s : Per comprendere come l’ultimo episodio dell’annuncio formale dell’addio da parte di ArcelorMittal sia stato trattato dalla sedicente “grande informazione”, in perfetta continuità con i precedenti capitoli della narrazione della tragedia Ilva, basterebbe considerare che, in questa settimana cruciale, l’unica ricostruzione fondata sui fatti e testimonianze del disastro ambientale infinito (e tuttora in corso a ...