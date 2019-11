Addio O’Shea | l’Italia ricomincia da capo

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 17 novembre 2019) Il suoera nell'aria, ma c'era anche la quasi certezza che avrebbe lasciato dopo il prossimo 6 Nazioni. Invece il ct azzurro del rugby, Conor O'Shea, ha anticipato i tempi, anche per ragioni familiari, e ha lasciato l'incarico oggi: il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi, ne ha preso atto e informato il consiglio federale riunito all'Aquila. O'Shea, il 'mago' irlandese che prima di arrivare alla guida dell'Italia aveva fatto benissimo come allenatore degli Harlequins londinesi, non e' riuscito nel proposito di far diventare il rugby italiano bello quasi come quello della sua Irlanda, e paga la mancanza di risultati. Era l'uomo secondo il quale, ai Mondiali in Giappone, l'Italia avrebbe potuto battere il Sudafrica, invece gli Springboks sono tornati sul tetto del mondo e gli azzurri subito a casa.Arrivato nel marzo del 2016 per fare la rivoluzione assieme al connazionale ...

