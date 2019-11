xCloud Preview ha un elenco di 50 titoli | più di quelli che offre Google Stadia

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019) Microsoft espanderà la libreria del servizio streaminga 50 giochi. Inizialmente idisponibili erano solamente cinque, ma Microsoft ora sta lavorando con più partner per lanciarne di più. Tra i giochi disponibili troviamo Madden NFL 20 , Devil May Cry 5 , Tekken 7 e Forza Horizon 4. Questo darà ai testermolti più giochi da provare, ma ci fornirà anche una migliore comprensione di come verrà eseguito il servizio per ipiù impegnativi.Attualmente Microsoft non è ancora arrivata al punto di lanciarecome un servizio completo di abbonamento, come invece succede per, tuttavia la società ha annunciato che questo servizio sarà disponibile a partire dal 2020. I nuovi giochi si preparano ad arrivare proprio durante la settimana in cuiverrà lanciata ufficialmente. Il servizio di streaming di44 giochi, ma solo 12 di ...

