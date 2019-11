Viterbo | stordirono | violentarono e filmarono una donna in un pub Condanne a 3 anni e 2

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Furono loro a violentare unadi 36nel pub Old Manners di. Così ha deciso il giudice dell’udienza preliminare del capoluogo della Tuscia condannando Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, rispettivamente a 3e 2e 10 con rito abbreviato, quindi con sconto di un terzo della pena. Il gup ha anche disposto un risarcimento di 40mila euro in favore della vittima da parte dei due, all’epoca militanti di Casapound. Dal 13 settembre i due erano agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’accusa era di aver fatto ubriacare la, di averla picchiata fino a farle perdere i sensi, di averla violentata per ore, prima l’uno e poi l’altro, riprendendo la scena con i telefonini. Agli atti dell’inchiesta ci sono tre video e quattro foto con l’orrore della violenza: “Le immagini sono agghiaccianti – hanno ...

