Sono state arrestate più di 50 persone accusate di far parte del clan mafioso

Insegnanti sostegno - nel 2019 crescono ancora i disabili. Ma sulle 14mila e 500 assunzioni previste - ne Sono state fatte solo 2500 : Tanti alunni, pochi docenti (o almeno non quanti servirebbero), troppe supplenze e graduatorie in ritardo. Ogni anno nella scuola italiana si ripresenta il problema del “sostegno”, gli Insegnanti che devono aiutare i ragazzi disabili, dalle elementari alle superiori. “E ogni anno va un pochino peggio”, commenta Salvatore Nocera della Fish (Federazione italiana per il sostegno dell’handicap). Non che ci siano grosse novità rispetto al passato: le ...

Ci Sono state quattro prescrizioni e un’assoluzione in appello per cinque medici dell’ospedale in cui morì Stefano Cucchi : In una delle due sentenze attese per oggi sul caso di Stefano Cucchi sono state decise quattro prescrizioni e un’assoluzione nei confronti dei cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini, in cui Cucchi morì il 22 ottobre 2009, sette giorni dopo il

Venezia - l’acqua alta e il Mose quasi finito. Perché le dighe non Sono state usate : L’opera per difendere Venezia è alle battute finali. Manca solo il “meccanismo” per la messa in moto. Finora è costato 5,3 miliardi. Sarà pronto fra un anno (forse)

Matera - Licata e Venezia Sono state colpite da un unico ciclone : Già dalle prime ore della mattina, con le intense precipitazioni che hanno trasformato i Sassi di Matera in un groviglio di torrenti e cascate, si era compreso che la giornata di ieri, sotto il profilo meteorologico, non sarebbe stata facile. Nei giorni precedenti le previsioni meteo e le immagini dei satelliti avevano evidenziato la presenza di due distinte tempeste all'interno dell'area di bassa pressione che aveva raggiunto il nostro paese. ...

Almeno sette persone - di cui quattro straniere - Sono state uccise in un attentato a Kabul - in Afghanistan : Almeno sette persone, di cui quattro straniere, sono state uccise mercoledì in un attentato a Kabul, in Afghanistan. Non è ancora chiaro se l’esplosione sia stata dovuta a una bomba messa all’interno di un veicolo o se sia stata azionata

Anche il 5G ha le sue vulnerabilità e ne Sono state trovate 11 in un colpo solo : La connettività 5G è più veloce e sicura di quella 4G ma non è esente da vulnerabilità capaci di mettere a rischio la privacy degli utenti mobile L'articolo Anche il 5G ha le sue vulnerabilità e ne sono state trovate 11 in un colpo solo proviene da TuttoAndroid.

Lettera aperta di Paolo Brosio : “A Live non è la D’Urso le mie parole Sono state distorte da una schiera di opinionisti” : Riceviamo e pubblichiamo: Ieri sera ho partecipato alla trasmissione Live NON E’ LA D’Urso condotta da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 dove è stato affrontato l’argomento delle suore incinte in Sicilia, di alcuni presunti episodi di violenze e di pedofilia che sarebbero stati posti in essere da sacerdoti delle diocesi italiane, e ancora di altri episodi di preti che sono stati scomunicati perché si sono sposati con altri uomini e che ...

Questa mattina Sono state arrestate venti persone accusate di appartenere a un clan camorristico di Castellammare di Stabia : La Guardia di finanza di Torre Annunziata, vicino a Napoli, ha arrestato venti persone sospettate di appartenere al clan camorristico Cesarano, di Castellammare di Stabia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione e

Antisemitismo - Lamorgese : “Parole di odio portano ad azioni violente. Ultimamente Sono state sdoganate. Mai abbassare la guardia” : “Il linguaggio urlato preoccupa perché da parole violente possono venire azioni violente”. Richiama alla moderazione la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante la visita ufficiale alla sinagoga di Roma. “Siamo in un periodo in cui fa tanto discutere il problema dell’Antisemitismo e del linguaggio d’odio che destano preoccupazione – ha spiegato la titolare del Viminale – È il momento della ...

“Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta” : le vittime di Rigopiano Sono state uccise dall’ignoranza - non dalla valanga : 18 gennaio 2017. Farindola, Hotel Rigopiano. Una valanga travolge la struttura. Muoiono 29 persone, tra clienti e dipendenti. Di chi è la colpa? Della valanga? In parte, forse. Ma la responsabilità primaria è imputabile a persone ed enti ben più concreti: Comune e Prefettura. “Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta”. Questo rispondeva la signora Daniela Acquaviva, funzionaria della Prefettura, alla richiesta di aiuti arrivata nel ...

Venti persone Sono state arrestate nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca - a Roma : I carabinieri di Roma hanno arrestato 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari) nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Gli arrestati sono tutti italiani e, secondo le indagini, avrebbero fatto

Più di ottanta lapidi Sono state vandalizzate in un cimitero ebraico in Danimarca : Più di 80 lapidi sono state vandalizzate in un cimitero ebraico di Randers, nella Danimarca occidentale. Lo ha comunicato la polizia cittadina, spiegando che le lapidi del cimitero Ostre Kirkegard sono state imbrattate con spray verde e in certi casi divelte.

Più di due milioni di persone Sono state evacuate in India e Bangladesh a causa del ciclone Bulbul : Più di due milioni di persone sono state evacuate in India e Bangladesh dopo che il ciclone Bulbul è arrivato nel Golfo del Bengala. Secondo le prime informazioni almeno due persone sono morte ma è un numero che potrebbe aumentare. I

Simona Ventura : Ho avuto successo e potere ma le donne Sono state cattive con me : Simona Ventura è tornata da settembre al timone di un programma tutto suo in Rai dopo l'esperienza a Mediaset con Temptation Island Vip. In passato la conduttrice ha fatto scelte lavorative che non le hanno particolarmente giovato ma senza paura ha deciso di rimettersi in gioco e di riprovare. Attualmente è impegnata una volta alla settimana con La Domenica Ventura ed è uno degli speaker del programma Il Collegio. sono certamente lontani i ...