Renzi:stop a microbalzelli, piano di Iv

"Italia Viva è nata per fare proposte e non per alimentare tensioni". Lo sottolinea Matteo, aprendo a Torino l'iniziativa "Shock!", le proposte del partito per rilanciare l'economia. "Noi siamo per il lavoro di cittadinanza e non il reddito di cittadinanza", dice il leader di Iv. "Ci sono 74 miliardi per strade e autostrade fermi". Poi assicura: "I nostri parlamentari cercheranno di fare tutto per evitare iin Manovra ed è pronto unsu come rendere l'Irpef più semplice dal 2021".Ma"non è contromanovra"(Di venerdì 15 novembre 2019)