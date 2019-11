LIVE Nadal-Tsitsipas | Atp Finals 2019 in DIRETTA | 6-7 6-4 7-5 | lo spagnolo vince e spera

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARAFAELSI QUALIFICA PER LA SEMIFINALE SE…LODEVE TIFARE MEDVEDEV LA CRONACA DELLA VITTORIA DIChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Sconfitta ininfluente per, che era già qualificato per le semifinali. Loresta ancora vivo, ma ora deve attendere il match tra Zverev e Medvedev. Se il tedescoè eliminato.conquista la vittoria in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 7-5 dopo una pazzesca battaglia di quasi tre ore di gioco. 7-5 HA VINTO RAFA! 40-15 Ci sono due match point per Rafa. 30-15 Ottima prima di, questa volta il suo rivale non può nulla nel ribattere. 15-15 Questa volta è precisa e perfetta la risposta di dritto del greco.impassibile. 15-0 E’ lunga la risposta d’incontro col rovescio di ...

