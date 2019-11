La serie Kingdom Hearts arriva nel Game Pass di Microsoft

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 15 novembre 2019) Oggi, all’eventoX019 che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. e Disney hanno annunciato che i giochi classici della celebresaranno disponibili sulla famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) a partire dal 2020. Dopo l’uscita diIII all’inizio di quest’anno, che ha venduto velocemente più di 5 milioni di copie fisiche e digitali in tutto il mondo, i giocatori potranno presto scoprire gli inizi dellagrazie alle due raccolte:HD 1.5 + 2.5 ReMIXFINAL MIXRe:Chain of Memories358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)II FINAL MIXBirth by Sleep Final MIXRe:coded (filmati rimasterizzati in HD)HD 2.8 Final Chapter PrologueDream Drop Distance ...

