Ersilio muore mentre è in servizio | aveva 27 anni e tutta la vita e una brillante

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’ultimo saluto aPicariello è in programma sabato, 16 novembre, nella chiesa del Santissimo Rosario (Convento) di Taurasi, dove sarà celebrato il funerale. Il giovane medico è deceduto per cause naturaliera di turno notturno nella Guardia Medica di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, nella notte tra il 13 e il 14 novembre. Il corpo ormai senzadi Picariello, che27, è stato trovato nella tarda mattinata di giovedì scorso nell’ufficio dovecoperto il turno notturno, dalle ore 20 alle 8 del mattino successivo. Si sarebbe sentito maleera ine non sarebbe riuscito a chiamare aiuto. Sarebbe stato un malore improvviso, dunque, a stroncare ladel giovane medico di Taurasi. I tentativi di soccorso si sono purtroppo rivelati inutili: il professionista avellinese era già morto quando è stato trovato dagli agenti della ...

