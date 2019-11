Ciclocross | Coppa del Mondo 2019-2020 | Mathieu van der Poel parte dietro a Tabor | Eli

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) Torna in scena domani (sabato 16 novembre), a, in Repubblica Ceca, ladeldi, a quasi un mese di distanza dall’ultima tappa svoltasi in quel di Berna. Quel giorno a vincere fu Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), il quale conquistò il terzo successo su tre prove nella più giovane delle tre Challenge della stagione crossistica. In queste quattro settimane, però, molto è cambiato. Infatti, due weekend fa, è tornato alle competizioni il fenomeno neerlandesevan der(Corendon-Circus), il quale, da quel momento, ha vinto tutte e tre le gare a cui hacipato, vale a dire la prova di Ruddervoorde di Superprestige, il Campionato Europeo di Silvelle di Trebaseleghe e, per finire, il Jaarmarktcross di Niel. Quest’ultimo è un circuito storico (la prima edizione risale al 1963) su cui si è corso appena un giorno dopo la rassegna ...

