AIV sigla un importante accordo con l' Universitas Mercatorum e rafforza il legame tra

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019) AIV, l'Accademia Italiana Videogiochi, e l'no iltra il sistema di formazione e lo sviluppo di professionalità in ambito videoludico firmando undi collaborazione. Questa collaborazione permetterà agli studenti che porteranno a termine il secondo anno dell'Accademia Italiana Videogiochi di "iscriversi direttamente al secondo anno di un corso di laurea triennale a scelta tra ingegneria informatica (per gli studenti AIV dei corsi di Grafica e Programmazione) e Gestione d'Impresa (per gli studenti AIV del corso di Game Design) presso l'Università", come si può leggere sul comunicato ufficiale.Questo, dunque, consentirà di conseguire un titolo di studio "riconosciuto a livello pubblico come laurea breve".Leggi altro...