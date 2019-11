Uomini e Donne | Tina Cipollari al MCS | ' Sto scrivendo un libro | Gemma il mio incubo'

Uomini e Donne - Andrea e Arianna : la verità sulla crisi - matrimonio e figli : Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cerioli: lui svela una data importante, intanto parla anche di matrimonio e figli Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si incontravano per la prima volta a Uomini e Donne proprio un anno fa. La scelta è arrivata in modo improvviso, quando il tronista era ormai certo che l’ex corteggiatrice […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea e Arianna: la verità sulla crisi, matrimonio e figli proviene da ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 14 novembre 2019 : Veronica Dice No ad Alessandro e Diventa Tronista! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne avvengono due colpi di scena. Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli, ma lei gli Dice di no! La redazione le offre il trono! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Classico di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 14 novembre 2019: Veronica Dice No ad Alessandro e Diventa Tronista! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne : Tina Cipollari fa un annuncio importante : Tina Cipollari di Uomini e Donne fa un annuncio importante al Maurizio Costanzo Show Ieri sera Tina Cipollari è stata ospite al Maurizio Costanzo Show, (la puntata ha ottenuto l’11,14% di share e 690mila telespettatori) insieme a Giulia De Lellis, Al Bano Carrisi, Stefano Macchi e Benedetta Rossi. Parlando del libro dell’ex fidanzata di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha alzato la mano sostenendo di ...

Uomini e Donne oggi : accuse per Giulio - arriva il nuovo tronista : Uomini e Donne oggi: tensioni in studio per Giulio Raselli, tra segnalazioni e discussioni oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Si inizia con il percorso di Giulio Raselli, che è uscito con Giovanna, Giulia e Veronica. Fanno inizialmente vedere quanto accaduto dopo la scorsa puntata. Scendendo nel […] L'articolo Uomini e Donne oggi: accuse per Giulio, arriva il nuovo tronista proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne 12 novembre : Ida e Riccardo in crisi - Armando insinua che siano infedeli : Protagoniste della puntata del 12 novembre di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5, sono state tre coppie: Ida e Riccardo, Valentina e Gennaro, Gemma e Juan. Riccardo Guarnieri, 40 anni, e Ida Platano, 36 anni, si sono ritrovati alle prese con i vecchi problemi, gli stessi che già in passato avevano minato la loro unione. Gennaro e Valentina invece sembrerebbero ormai giunti al capolinea della loro breve ...

Gossip Uomini e Donne : Maria De Filippi ha dei dubbi su Alessandro : Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Zarino finge nel Trono Classico? Il Trono Classico tornerà protagonista di Uomini e Donne oggi pomeriggio. A sorpresa il percorso lineare di Alessandro Zarino subirà un brusco arresto oggi in puntata. Se nelle scorse settimane il feeling tra il tronista e Veronica Burchielli era sembrato più che evidente, oggi le cose cambieranno. In studio verrà mostrata l’esterna tra la corteggiatrice e Zarino. ...

Uomini e Donne - lo sfogo di Andrea Dal Corso sull'alluvione a Venezia : "Rabbia - dolore - follia" : Lo sconforto dell'ex corteggiatore su Instagram per il momento difficile che sta vivendo il capoluogo veneto.

Anticipazioni Uomini e donne : dopo Tina - anche Barbara De Santi ballerà con Juan Luis : dopo un inizio più che promettente, la puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 13 novembre ha messo in evidenza i primi problemi tra Gemma Galgani e il suo nuovo spasimante Juan Luis Ciano. Tina Cipollari, infatti, ha chiesto al cavaliere di poter eseguire insieme un ballo latino-americano e lui ha accettato, scatenando l'inevitabile gelosia della torinese. Quest'ultima non ha gradito la mossa della sua storica rivale tanto che la questione ...

Tina Cipollari : "Uomini e Donne è la mia seconda casa. Sto scrivendo un libro" (video) : Tina Cipollari è stata una delle ospiti dell'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', andata in onda tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre 2019 su Canale 5. L'opinionista di 'Uomini e Donne' ha parlato anche della sua acerrima nemica Gemma Galgani con cui, negli ultimi anni, non sono mancati liti passate alla storia:prosegui la letturaTina Cipollari: "Uomini e Donne è la mia seconda casa. Sto scrivendo un libro" (video) pubblicato su ...

Uomini e Donne - Dal Corso sfogo alluvione Venezia : la madre - la casa e il Mose : Andrea Dal Corso amareggiato: le accuse dopo l’alluvione a Venezia Come tutti sapete, Andrea Dal Corso è nato a Venezia, e in queste ore così difficili per la città non poteva che registrare un duro sfogo su Instagram tra le sue storie per condannare senza filtri i politici che non sono riusciti a tutelarla. Venezia […] L'articolo Uomini e Donne, Dal Corso sfogo alluvione Venezia: la madre, la casa e il Mose proviene da Gossip e Tv.

Ida Platano di Uomini e Donne : la foto è bollente e - inevitabile - guardano tutti ‘lì’ : Sembrava finalmente essere arrivato il lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che si sono da poco ritrovati al trono over dopo mesi di lontananza, ma a quanto pare i problemi non sono terminati. La coppia è tornata a confrontarsi negli studi di Uomini e Donne ed è stata letteralmente travolta dalle insinuazioni di Armando Incarnato su un possibile tradimento. Secondo il cavaliere che fino a qualche settimana fa frequentava Ida, fra i ...

Pamela Barretta di Uomini e Donne - critiche per le nuove foto con Enzo Capo : si sono mostrati così : L’inizio non è stato certo dei migliori al trono over di Uomini e Donne ma poi, dopo tante discussioni e tante lacrime, Enzo Capo e Pamela Barretta sono usciti dal programma insieme e, a giudicare dai rispettivi profili social, le cose stanno andando per il verso giusto. Alla grande, anzi. Pamela ed Enzo si sono lasciati tutto alle spalle e insieme, fuori dalla trasmissione di Canale 5, hanno ritrovato la serenità. E nonostante in molti siano ...

Uomini e Donne : Gemma gelosa di Juan Luis (che balla con Tina) [Video] : Tina Cipollari, durante la puntata del trono over di 'Uomini e Donne', andata in onda, oggi, mercoledì 13 novembre 2019, ha offerto a Juan Luis, nuovo spasimante di Gemma Galgani, di ballare una bachata. La dama torinese, pervasa dalla gelosia, non l'ha presa bene e si è opposta in maniera decisa sedendosi sulle gambe del venezuelano.prosegui la letturaUomini e Donne: Gemma gelosa di Juan Luis (che balla con Tina) [Video] pubblicato su ...

Uomini e Donne - Juan Luis accetta la proposta di Tina : Gemma furiosa : Tina Cipollari vuole ballare con Juan Luis di Uomini e Donne, che accetta: Gemma furiosa In quest’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato l’ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Difatti quest’ultima, per provocare la popolare dama di origini torinesi, ha proposto a Juan Luis di ballare. Una proposta che ha fatto indispettire quest’ultima, la quale ha immediatamente ...