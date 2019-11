Teatro alla Scala | tra sacchi a pelo e liste autogestite | decine di giovani in coda tutta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Marco è il numero uno. “Quest’anno non volevo rischiare”, spiega. Viene da Arezzo ed è in fila dalle 10 della mattina di martedì, anche se sa bene che la biglietteria aprirà solo alle 9 di mercoledì. Obiettivo: un posto all’anteprima del 4 dicembre della Tosca al, dedicata agli under 30. Alle 22,30 inci sono già 63 persone. Sotto al loggiato di via Filodrammatici ci sono studenti, lavoratori, ma anche qualche genitore che, intrepido, si prepara ad affrontare la nottata insieme ai figli. Alcuni sono appassionati di opera e già scambiano con i compagni informazioni sulla rappresentazione che vedranno in scena, con la regia di Davide Livermore. Altri invece non hanno mai partecipato all’evento, ma sono curiosi. L’organizzazione è autogestita. Marco, arrivato per primo, tiene una lista. Segna, a mano a mano, i nuovi arrivi e ogni ora fa ...

