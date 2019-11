Lara Comi “refrattaria al rispetto delle regole” | e dopo i domiciliari sul web partono

Tangenti in Lombardia - arrestata Lara Comi. Gip : esperta a mascherare illeciti : I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, fra cui l'ex eurodeputata FI, Lara Comi (andata ai domiciliari), nell'ambito dell'operazione 'Mensa dei poveri'. In carcere Giuseppe Zingale, dg di Afol, ai domiciliari Paolo Orrigoni, ad dei supermercati Tigros ed ex candidato sindaco a Varese per il centrodestra. Le indagini, dirette dalla procura ...

La rapida carriera politica di Lara Comi : Una carriera politica rapida, iniziata prestissimo, quella di Lara Comi, la ex europarlamentare di Forza Italia finita agli arresti domiciliari nell'ambito di un filone dell'inchiesta 'Mensa dei poveri'. Nata 36 anni fa a Garbagnate Milanese, laureata in economia, Comi inizia a fare politica giovanissima e già nel 2002 diventa portavoce di Forza Italia a Saronno. Sei anni dopo viene candidata dal Popolo delle Libertà (in cui Forza ...

Lara Comi - Peter Gomez a Tagadà : "Secondo il gip aveva una spiccata capacità criminale" : Peter Gomez, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, commenta l'arresto dell'ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi: "Caianiello era il ras di Forza Italia nella provincia di Varese ed era il padrino di Lara Comi. E' stato arrestato e ha parlato e se dimostrate le cose che ha rivelato sul

Lara Comi arrestata - Gioacchino Caianiello ai pm : "Assunto a mia insaputa" : Finisce agli arresti domiciliari per un giro di tangenti Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia. Il tutto nell'ambito dell'inchiesta Mensa dei poveri, su un giro di tangenti che vede al centro Gioacchino Caianiello, ex Forza Italia nel varesotto, arrestato lo scorso maggio dalla procura di M

"Zingale vorrà il regalo di Natale"Lara Comi arrestata - leggi le carte : La Guardia di Finanza ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere) Segui su affaritaliani.it

Tangenti - arrestata l’ex eurodeputata Lara Comi : L’esponente di Forza Italia è accusata di finanziamento illecito, corruzione e truffa aggravata proprio ai danni del Parlamento europeo

Lara Comi arrestata per tangenti. L'intercettazione dell'ex eurodeputata FI : «Dirò che non ho preso 17 mila euro» : arrestata Lara Comi. L'ex eurodeputata di FI è stata arrestata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di milano, coi colleghi di Busto Arsizio, insieme all'ad dei...

Lara Comi arrestata per tangenti. L'intercettazione dell'ex eurodeputata FI : «Dirò che non ho preso 17 mila euro» : arrestata Lara Comi. L'ex eurodeputata di FI è stata arrestata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di milano, coi colleghi di Busto Arsizio, insieme all'ad dei...

Lara Comi arrestata - "ecco chi è davvero". Il magistrato scatenato : cosa diceva l'ex eurodeputata : Arrivano le intercettazioni di Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia arrestata nell'ambito dell'inchiesta "Mensa dei poveri": "Oggi io dirò che non ho mai preso 17k (17mila euro, secondo l'accusa, ndr), e che non ho mai avuto consulenze con Afol né a società a me collegate che non esistono... S

Lara Comi arrestata : ai domiciliari l’ex eurodeputata di Forza Italia. Gravi accuse : Ai domiciliari l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. Tre le misure cautelari, di cui una in carcere, applicate dai finanzieri del Nucleo Polizia economico-finanziaria di Milano e della compagnia Busto Arsizio in seguito all’esecuzione di un’ordinanza del gip di Milano per la seconda fase dell’inchiesta ‘Mensa dei poveri’. Le accuse per gli indagati sono, a vario titolo, di corruzione, finanziamento illecito e truffa. Oltre a Lara Comi, ai ...

Milano - arrestata per tangenti l'ex eurodeputata di FI Lara Comi : La Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con i colleghi di Busto Arsizio, stamane ha eseguito un'operazione di polizia giudiziaria arrestando l'ex eurodeputata Lara Comi di Forza Italia. Con lei sono finiti agli arresti anche l'amministratore delegato dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale. Per Comi e Orrigoni è scattata la misura del regime degli arresti domiciliari, mentre Zingale è ...

Tangenti - Lara Comi arrestata "Collaudati schemi criminosi" : La Guardia di Finanza ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere) Segui su affaritaliani.it

Inchiesta "Mensa dei Poveri" : arrestata l'ex eurodeputata di FI Lara Comi : l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi è finita agli arresti domiciliari insieme a Paolo Orrigoni, titolare della catena di supermercati Tigros nonché ex candidato leghista a sindaco di Varese, nell'ambito di un secondo filone dell'Inchiesta "Mensa dei Poveri" che a fine settembre aveva visto 71 persone finire nel registro degli indagati.L'Inchiesta è andata avanti, nuovi elementi sono emersi e nuove accuse sono state formulate. A Comi, ...

Ai domiciliari Lara Comi ex eurodeputata di Forza Italia : E’ stata posta agi arresti domiciliari Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia. L’arresto è stato eseguito dal Nucleo di