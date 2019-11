Il Segreto puntate spagnole | Francisca prende una drastica decisione

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 18-24 novembre 2019 : Antolina Ritorna e Stupisce Tutti! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019: Francisca ha un perfido piano contro Severo. Antolina vuole aiutare Elsa! Anticipazioni Il Segreto: Antolina vuole restituire i soldi che ha rubato ad Isaac prima di partire per aiutare Elsa a curarsi! Francisca è pronta a mettere in moto un piano contro Adela ed Irene per far soffrire Severo e Carmelo. Raimundo le ricorda che, così facendo, pagherà amare ...

Il Segreto puntate al 13 novembre : Severo dice di non aver causato l'esplosione : Le anticipazioni della soap opera Il Segreto delle puntate fino al 13 novembre rivelano che a Puente Viejo ci saranno interessanti novità. Innanzitutto, Maria apprenderà di aver perso l'uso delle gambe. In seguito, ci sarà una bella notizia per Matias. Il dottor Zabaleta, infatti, riuscirà a salvargli la vita e sarà in grado di preservargli anche l'uso della vista. Severo, intanto, farà di tutto per convincere la sua famiglia della sua ...

Anticipazioni Il Segreto puntate Spagnole : Marcela Scopre il Tradimento di Matias! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Matias decide di confessare la verità a Marcela, causando così la rovina del suo matrimonio. Intanto i guai sono in arrivo anche per Francisca, che vorrebbe tornare in grande stile… La dodicesima stagione de Il Segreto inizia con tanti colpi di scena. In particolar modo, due dei protagonisti centrali sono proprio Matias e Marcela. Il primo è appena uscito dal carcere e sembra completamente ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 11-17 Novembre 2019 : Diagnosi Infauste per Matias - Maria ed Elsa! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 Novembre 2019: Maria sulla sedia a rotelle, Matias muore? Elsa ed un male incurabile… Anticipazioni Il Segreto: Matias rischia di morire, mentre Maria rimane paralizzata! Elsa ha una malattia incurabile. Antolina ritorna a Puente Viejo, mentre Onesimo e Meliton si sfidano per Saturna. Lola viene lasciata dal fidanzato. Prudencio la invita a fare una passeggiata. Francsca ...

Il Segreto puntate Spagna - Francisca ‘prigioniera’ mostra segni di pazzia : Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca diventa una vera e propria prigioniera di Isabel Le anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono Donna Francisca sull’orlo della pazzia. Nel corso delle puntate in onda in Spagna prossima settimana, la dark lady di Puente Viejo continuerà a vivere all’interno della casa della Marchesa Isabel. Quest’ultima è una parente […] L'articolo Il Segreto puntate Spagna, Francisca ...

Anticipazioni Il Segreto puntate Spagnole : Matias Bacia Alicia! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: grandi colpi di scena coinvolgono Matias, uno dei più amati protagonisti. Il figlio di Emilia e Alfonso cambia radicalmente e porta il suo matrimonio verso una crisi profonda. Uno dei personaggi più amati de Il Segreto, ossia Matias, è destinato a cambiare radicalmente nel corso delle prossime stagioni. Il ragazzo, che da sempre si è comportato in maniera impeccabile nei confronti della moglie Marcela ...

Il Segreto 4-8 novembre - puntate spagnole : Matias allontanerà Alicia : Secondo le ultime anticipazioni delle puntate spagnole della soap opera Il Segreto che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre ci saranno numerose novità e tanti colpi di scena. In particolare, donna Francisca Montenegro scomparirà e di lei non ci sarà alcuna traccia. Infatti, la Marchesa Isabel De Los Visos e Antonita si preoccuperanno molto per la scomparsa della donna. Invece, la locandiera Marcela Del Molino sorprenderà il marito ...

