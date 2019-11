Harry Styles | due date a Torino e Bologna a maggio

Biglietti in prevendita per Harry Styles in Italia nel 2020 - a Bologna e Torino con l’album Fine Line : Harry Styles in Italia nel 2020 per due concerti in programma a Torino e a Bologna. Il 15 maggio l'artista si esibirà in concerto al Pala Alpitour di Torino e il 16 maggio all'Unipol Arena di Bologna. Sono questi gli unici due live nella penisola in programma per il tour mondiale che partirà il prossimo anno. Harry Styles presenterà dal vivo i brani contenuti nel nuovo album di inediti dal titolo Fine Line, in uscita a dicembre. I ...

Harry Styles in Italia a maggio : annunciati due concerti a Torino e a Bologna

Harry Styles potrebbe presto annunciare nuovi concerti

Harry Styles ha svelato qual è la sua canzone preferita del nuovo album "Fine Line"

Harry Styles : c'è un particolare sulla copertina di "Fine Line" che ha scatenato le fantasie dei fan

Harry Styles - a dicembre arriva il nuovo album Fine Line : Uscira' il 13 dicembre "Fine Line", il nuovo album di inediti di Harry Styles (Columbia Records/Erskine Records), a due anni di distanza

Harry Styles terrà un concerto evento a dicembre per presentare il nuovo album "Fine Line"

Harry Styles pubblicherà il nuovo album "Fine Line" il giorno del compleanno di Taylor Swift

Fine Line è il nuovo album di Harry Styles atteso a dicembre : Il nuovo album di Harry Styles è Fine Line. Dopo mesi di attesa e di indiscrezioni, l'ex One Direction ha finalmente sciolto le riserve sulla sua prossima prova sulla lunga distanza, che uscirà in tutto il mondo a cominciare dal 13 dicembre e in seguito al singolo di lancio Lights Up, con il quale ha anticipato l'album. Nota anche la cover che accompagnerà il disco, nella quale compare proprio Harry Styles in pantaloni bianchi e blusa rosa. ...

Harry Styles è salito a sorpresa sul palco durante un concerto di Kacey Musgraves

Harry Styles : c'è chi pensa che "Watermelon Sugar" sia il titolo del suo prossimo singolo

Harry Styles congela i propri vestiti : Il cantante inglese Harry Styles, i cui strabilianti abiti di scena sono spesso al centro di polemiche, pare che conservi il suo intero guardaroba all'interno di un caveau dotato di raffreddamento criogenico e monitorato 24 ore su 24 da telecamere di videosorveglianza collegate al suo iPad, in modo che possa monitorarli sempre. Il motivo? L'ex membro dei “One Direction” pare avere un’autentica fissazione per i suoi abiti perché si tratta per lo ...

Harry Styles ha risposto al messaggio privato di una fan per darle un consiglio d'amore