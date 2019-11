All' inventore degli sparatutto non piacciono i nuovi videogiochi

Fonte : agi

(Di giovedì 14 novembre 2019) Gli sparatutto di oggi hanno troppe armi. Sembrerebbe la critica di un genitore preoccupato per iche vede usare al figlio. E invece arriva da un nome leggendario dell'industria videoludica: John Romero. L'autore che lavorando con ID Software ha contribuito a creare il genere dei “First person shooter” (o Fps o, in italiano, sparatutto in prima persona), dietro capolavori come Wolfenstein 3D, Doom e Quake, proprio non riesce ad appassionarsi agli ultimi titoli “eredi” del filone da lui inaugurato e più in generale per i vari “shooter”. In un dialogo con il giornale inglese Guardian, Romero confessa una certa delusione per i vari Call of Duty o Battlefield, simboli dell'ultima generazione di Fps. La prima e più profonda critica sembra per certi aspetti filosofica: ivideogame con la loro abbondanza di armi da usare si sono immersi fin troppo nella logica del ...

