Allerta Meteo Piemonte | pioggia e neve fino a 3-400 metri | criticità gialla

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” nel centro della regione : Preceduta da deboli precipitazioni sparse è in arrivo sulla Liguria l’annunciata perturbazione che porterà dal pomeriggio piogge diffuse intense soprattutto sul centro Ponente, temporali anche forti, neve nelle zone interne sempre del centro Ponente, venti di burrasca e mareggiate anche in questo caso intense. Alla luce degli ultimi aggiornamenti della modellistica previsionale, arpal ha prolungato e modificato l’Allerta Meteoper piogge diffuse, ...

Allerta Meteo Alto Adige : stato di pre-allarme per nevicate : Il gruppo di valutazione del Centro funzionale provinciale di Bolzano, riunitosi questa mattina presso la sede dell’Agenzia per la protezione civile, ha deciso di portare da subito, e sino alle ore 12 di sabato 16 novembre, lo stato di protezione civile al livello bravo (arancione), ovvero quello di pre-allarme. Si tratta del terzo livello su una scala di quattro. Ciò significa che è avvenuto un evento rilevante da un punto di vista di ...

Allerta Meteo Trentino : domani forti piogge e intense nevicate : La Protezione civile del Trentino rende noto che è stata emessa un’Allerta Meteo per precipitazioni abbondanti, nevose in montagna. domani sono previste precipitazioni intense e diffuse con valori cumulati medi di 50-70 mm nelle 24 ore, e localmente anche maggiori. La perturbazione di carattere sciroccale sarà accompagnata da venti sudorientali anche forti. Il limite delle nevicate si attesterà mediamente sopra i 1500 metri a sud, mentre a ...

Maltempo - temporali e neve sull’Italia. Allerta Meteo : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non dà ancora tregua: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per oggi Allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Nel pomeriggio alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese.Continua a leggere

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per acqua alta in vigore fino alle 12 : In Friuli Venezia Giulia è ancora in vigore, fino alle 12 di oggi, l’allerta codice giallo per rischio idraulico costiero per acqua alta: lo rende noto la protezione civile regionale. L'articolo allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla per acqua alta in vigore fino alle 12 sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - Allerta Estofex per la Sardegna e il Tirreno : attenzione a nubifragi - forte vento e tornado : allerta Meteo – Dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha visto pesantemente colpite le regioni meridionali e il Nord-Est, con Venezia in ginocchio per una marea record, sta per iniziare una nuova fase di maltempo che farà sentire i suoi primi effetti sulla Sardegna. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un livello 1 per Sardegna, Corsica e Mar Tirreno principalmente per forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 ...

Allerta Meteo - stasera inizia la prima grande NEVICATA della stagione al Nord : maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia già flagellata dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione in molte zone del Sud e la tragedia dell’acqua alta a Venezia. Dopo una breve pausa, la nuova ondata di maltempo inizierà dal pomeriggio di oggi, Giovedì 14 Novembre, a partire dal Nord/Ovest. Intanto è una notte molto fredda al Nord, con le prime gelate ...

Allerta Meteo - FOCUS sul nuovo brusco peggioramento imminente : tanta NEVE fino in collina al Nord : Allerta Meteo – Si è oramai affievolita la tempesta mediterranea che ha spazzato l’Italia da Nord a Sud comportando gli innumerevoli danni di cui alle cronache delle ultime ore. Restano ancora moderati nuclei di vorticità in prossimità della Sardegna, con ultime piogge in queste ore sull’isola, e qualche pioggia anche sul medio Adriatico. per domani, piogge tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, qualche altra più debole e ...

Maltempo : Allerta Meteo rientrata a Matera : Sul territorio cittadino di Matera l’allerta meteo è cessata e il grado di attenzione è fissato al livello verde. È quanto si evince dall’avviso diffuso nella giornata di oggi dal Dipartimento regionale della protezione civile. La situazione a Matera sta tornando alla normalità. Venerdì mattina via Bruno Buozzi, danneggiata dal nubifragio, tornerà pienamente fruibile e percorribile anche dalle auto negli orari non soggetti alle ...

L’assessora Galimberti : «A Milano mai chiuse le scuole per Allerta meteo» : A Milano di nebbia ce n’è sempre meno, è rimasta un luogo comune. Ma piove, tanto. E nevica, anche tantissimo. A volte c’è vento. Come a Napoli. Eppure a Milano le scuole, in via preventiva, non chiudono mai. Anche sulla scrivania del sindaco Beppe Sala arrivano le allerte della Protezione Civile, con i colori a scandire la possibile emergenza. Ma a Palazzo Marino non hanno bisogno di chiudersi in “situation room” per ...

Vento - pioggia e anche neve : la nuova Allerta meteo : Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata allerta gialla su...

Allerta Meteo Veneto : da domani vento e neve - stato di pre-allarme per criticità idrogeologiche : Al breve miglioramento Meteorologico di queste ore fa seguito, in Veneto, l’arrivo di una nuova perturbazione. A partire dalla serata di giovedì 14 e per tutta la giornata di venerdì 15, sono previsti venti tesi, a tratti forti, di Scirocco sulla costa e sulla pianura veneta, in quota e sulle dorsali prealpine, dai quadranti meridionali. Dalla serata di domani cominceranno le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e ...

Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia : domani codice giallo - acqua alta venerdì 15 novembre : Nuova Allerta gialla della Protezione civile Fvg per domani, 14 novembre, con marea sostenuta, mentre venerdì potrebbe arrivare un nuovo picco di acqua alta. Dopo la mareggiata che ha colpito le zone costiere del Friuli Venezia Giulia con quasi 180 centimetri nella serata di ieri e un nuovo picco nella mattinata di oggi, domani dalle 7 di mattina alle 12, rende noto la Protezione civile, ci sarà un ritorno di marea sostenuta sulla costa. Chiesto ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : forte maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...