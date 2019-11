Picchia la compagna incinta davanti alla caserma dei carabinieri

Picchia la compagna e la ferisce con cocci di vetro - arrestato un nigeriano : Sofia Dinolfo La donna subiva da tempo maltrattamenti da parte del compagno, non era riuscita a denunciarlo fino a quando non è stata ferita con i cocci di una bottiglia di vetro Picchiava, maltrattava la compagna e la teneva sottomessa alle sue richieste, come se tutto rientrasse nella normalità. L’ha ferita anche con dei cocci di vetro di una bottiglia. Per questo motivo è stato arrestato a Catania, in flagranza di reato, un 31enne ...

Salerno - Picchia la madre e la compagna per 2 euro : denunciato 48enne : La vicenda risale ad alcuni anni fa, ma è diventata di dominio pubblico solo negli ultimi tempi, quando la madre e la compagna di un uomo di 48 anni di Pagani, nel Salernitano, hanno denunciato il loro carnefice per maltrattamenti ed estorsione. L’aggressore è finito in tribunale, a processo con rito immediato, dopo le indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha ritenuto gravi gli indizi a carico dell’indagato. ...

Picchia il figlio di 7 anni della compagna e accusa un bambino e l’insegnante : arrestato : Botte al figlio della compagna e calunnie contro un bambino e una maestra. Un valtellinese di 24 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Sondrio per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni di un bimbo di 7 anni. Il piccolo, nei giorni scorsi, era stato accompagnato dalla mamma al pronto soccorso dove i medici si sono insospettiti e hanno avvisato la questura. Per cercare di depistare le indagini, il giorno successivo ha presentato ...

Picchia e rapina la sua ex compagna incinta - arrestato a Ragusa : Maltratta e rapina la sua ex compagna incinta. arrestato dalla polizia di Stato un ventenne gambiano, con protezione umanitaria. Un'operazione lampo condotta dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico di Ragusa. L'attività è partita quando la vittima, una romena al quarto mese di gravidanza, ha segnalato di essere stata rapinata del cellulare e dello zaino, dopo essere stata strattonata violentemente. Il giorno dopo ha ...

Picchia compagna dell'ex marito e la fa abortire : denunciata 30enne : Picchia la nuova compagna dell'ex marito, al terzo mese di gravidanza, fino a farle perdere il bambino che porta in grembo. Per questo motivo, una donna, 30 anni, di Frosinone è stata denunciata per i reati di lesioni personali gravi, minacce e stalking. Una violenza efferata e brutale, di quelle che a raccontarla quasi non ci si crede. Eppure, tra qualche mese, avrà luogo la prima udienza del processo a carico della 30enne indagata per aver ...

Incontra al parco la nuova compagna del marito e la Picchia : era incinta - ora ha perso il bambino : La vittima era al terzo mese di gravidanza. Ricoverata in ospedale in seguito all'aggressione, pochi giorni dopo ha perso il...

Arrestato l'ex boss Felice Maniero : Picchiava la compagna : L'uomo che negli anni '80 era a capo della Mala del Brenta, soprannominato "Faccia d'angelo", è finito di nuovo in cella per...

Messina - Picchia la compagna incinta all’ottavo mese davanti ai figli. Arrestato : Un uomo di 26 anni è stato Arrestato dai carabinieri della Stazione di Faro Superiore, a Messina, per aver malmenato - davanti ai figli - la sua compagna incinta all'ottavo mese al culmine di anni di umiliazioni. L'uomo è accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate.Continua a leggere

Bambini denunciano la maestra : «Picchia la nostra compagna» : Maltrattamenti. Per questo è sotto inchiesta da parte della procura di Roma una maestra. A denunciarla sono stati gli alunni. Non perché avesse fatto qualcosa a loro, ma per il suo comportamento con una bambina disabile loro compagna di classe. L’inchiesta è ancora aperta e il condizionale d’obbligo, ma a colpire è il comportamento di Bambini di 10 anni. Hanno questa età infatti i Bambini della classe di quinta elementare romana che hanno ...

“Picchia la nostra compagna disabile” : I bimbi denunciano la maestra a Roma : Indagata dalla procura di Roma l’insegnante di sostegno di una quinta elementare. Gli alunni: “Quando sono sole in classe le dà i pugni. Va protetta, è meno fortunata di noi”

“Picchia la nostra compagna disabile” I bimbi denunciano la maestra : Indagata dalla procura di Roma l’insegnante di sostegno di una quinta elementare. Gli alunni: “Quando sono sole in classe le dà i pugni. Va protetta, è meno fortunata di noi”

Vicenza : Picchia la compagna incinta di 7 mesi e le rompe cinque denti : L'uomo, di 31 anni, ha picchiato la compagna di 28 anni fino al settimo mese di gravidanza. In un'occasione le avrebbe provocato ferite guarite in due settimane, in un’altra le avrebbe rotto cinque denti prendendola a pugni. Il 31enne è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia e per lesioni aggravate.Continua a leggere

Foggia - Picchiavano bimba di 4 anni : il padre e la nuova compagna accusati di lesioni e maltrattamenti : La piccola affidata ai nonni materni vedeva l'uomo nei weekend. Per la coppia ora disposto il divieto di avvicinamento alla bambina

Foggia - bimba di 4 anni Picchiata dal papà e dalla compagna : “Mi ha accecato con un cucchiaio” : Un racconto choc. Un incubo vissuto da una bambina di quattro anni, picchiata dal padre e dalla sua compagna. Episodi che la piccola ha descritto nel dettaglio alla nonna, che poi ha sporto denuncia. Il gip del Tribunale di Foggia ha disposto che l'uomo (che deve rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate) non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla figlia.Continua a leggere