Perché nessuno si aspettava una marea così alta a Venezia

Damascelli : nessuno si è indignato per gli insulti alla mamma di Zaniolo. Solo Perché non è nera : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive in proposito delle offese che una parte della tifoseria del Parma ha rivolto alla mamma di Zaniolo nel corso dell’ultima partita degli emiliani contro la Roma. Le è stato gridato, in pratica, che è una malafemmina, intenta a praticare il mestiere più antico del mondo. nessuno si è indignato, però, scrive Damascelli, Solo la signora stessa, che sui social ha replicato: «meglio l’invidia che la ...

Manovra - buco del governo : lo spread sale alle stelle. Perché nessuno ne parla? Il sospetto : Lo spread continua a salire tuttavia nei tg non se ne parla. La notizia è affidata ai classici servizi dalla Borsa. Eppure è un campanello d' allarme. Gli investitori temono l' esplosione del debito pubblico - come ha rilevato ieri la Commissione Ue - e le elezioni anticipate. In un recente report,

Domani la Giornata Mondiale della Scienza : Perché sia sempre più accessibile e “per non lasciare nessuno indietro” : È dedicata alla Open Science la Giornata Mondiale della Scienza per la pace e lo sviluppo promossa dall’Unesco ogni 10 novembre. L’obiettivo è celebrare la Scienza aperta e trasparente, che rende pubblici i suoi risultati e sa dialogare con la società all’insegna dello slogan della Giornata, “per non lasciare nessuno indietro“. La Open Science, rileva l’Unesco, è anche uno dei requisiti per raggiungere gli ...

Teotino : “Perciò vince la Juventus - Perché Mandzukic va fuori squadra e nessuno dice niente” : Oggi sul Mattino c’è un’analisi di Gianfranco Teotino. Sulla differente forza della Juventus rispetto ad altri club, ovviamente a partire dal Napoli. Poi dice che vince sempre la Juventus. Per forza. Certe cose lì non accadono. Nemmeno a livelli meno scioccanti. Prendete Mandzukic: è passato in un amen da essere pupillo dell’allenatore (Allegri) e idolo dei tifosi, a scarto che non si può neanche allenare con i compagni. Non un ...

Jonathan Kashanian : “Non sono nessuno ma la cosa più grave è definirmi un mezzo uomo Perché indosso i calzini gialli e ho modi raffinati” : “Non sono nessuno e non tutti devono conoscere la mia vita privata. Ma ho lavorato fin da bambino, mi mettevo il naso da pagliaccio e mi davo da fare alle feste private durante le elementari. Alle medie ero invece il segretario in un’associazione mentre da adolescente lavoravo come insegnante privato”: è iniziato così il racconto di Jonathan Kashanian a Detto Fatto. L’ex concorrente del Grande Fratello e volto di ...

Tale e Quale Show - il vincitore annunciato? E’ Agostino Penna : “Ho fatto il provino tre volte. C’erano dubbi Perché non mi conosceva nessuno” : Da Lucio Dalla a Gaetano Curreri: le sue imitazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta. Così Agostino Penna è il vincitore annunciato della nona edizione di Tale e Quale Show, che terminerà questa sera per lasciare spazio al torneo con i migliori concorrenti delle passate edizioni. Classe 1966, avellinese, è un musicista di lungo corso. Non ha una pagina su Wikipedia, ma le esperienze nel magico mondo dello spettacolo sono innumerevoli: ha ...

Banksy - lo street artist apre un negozio a Londra ma nessuno ci può entrare : ecco Perché : Cinque vetrine ad angolo in un quartiere di Londra per un negozio che rimarrà aperto due settimane con i prodotti esposti acquistabili solo online. Questa l’ultima trovata dello street artist Banksy costretto, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, a questa sorta di singolare installazione di strada per motivi legati ad una disputa legale. Intanto il negozio chiamato Gross Domestic Product si trova a Croydon a Sud della città ed è stato ...

Apri Spotify e non conosci nessuno dei nomi ai primi posti delle classifiche? Ecco Perché - se hai tra i 30 e i 40 anni - è una cosa sana : Se avete più di trent’anni, Aprite la playlist con la classifica dei brani più ascoltati su una qualsiasi piattaforma di streaming musicale, in un giorno qualsiasi della settimana. Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, scegliete voi. Farete fatica a riconoscere nomi famigliari, e che starete pensando a qualcosa come “Ma chi è questo?!”. Tranquilli. Non siete diventati vecchi (perlomeno, non così vecchi). La colpa è della tecnologia. Musica e ...

Mafia : pentito Contorno - 'Provenzano detto il 'Professore' Perché non ha paura di nessuno' (2) : (AdnKronos) - E Violante: "Le chiedo scusa per la mia insistenza. Le risulta che Provenzano sia mai entrato in contatto con delle autorità, dei rappresentanti di istituti od enti pubblici, approfittando di questo suo modo di presentarsi?". "Non glielo saprei dire. Provenzano prima era dalla parte de

Mafia : pentito Contorno - 'Provenzano detto il 'Professore' Perché non ha paura di nessuno' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - Bernardo Provenzano negli anni Ottanta veniva chiamato "il Professore". A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Salvatore 'Totuccio' Contorno durante l'audizione davanti alla Commissione antiMafia del 1989. "Lo chiamavano il professore, ma in realtà era un contad

Greta Thunberg - se la Rete la insulta è Perché nessuno può più sognare : “Nana deforme”, “mocciosa viziata pagata dai poteri forti”. Sono solo alcuni degli epiteti con i quali Greta Thunberg è stata attaccata e derisa tanto da politici e giornalisti di importanti testate, quanto dall’abitante medio di quella polis telematica che è la Rete. Un florilegio di epiteti tra il ridicolo e il feroce, sullo sfondo dei quali si intravede un’impostazione teorica paranoica e ...