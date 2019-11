Maltempo | 400 interventi dei vigili del fuoco a Venezia | oltre 1 600 nelle ultime 48 ore

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sono 400 glieffettuati daidelper fronteggiare l’emergenza acqua alta aal capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nei teatri La Fenice e Malibra e nella Basilica di San Marco a, secondo il profilo Twitter deidel. Squadre al lavoro per prosciugamenti e per la messa in sicurezza di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, molte delle quali andando a ostruire il passaggio nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco. Soccorse persone rifugiate sugli imbarcaderi e spenti gli incendi di alcune cabine elettriche allagate, di cui una all’interno del museo Ca’ Pesaro. Sulle isole Lido e Pellestrina, riferiscono ancora idel, è stato attivato il modulo denominato HCP (High Capacity Pumping), ad alta capacità di pompaggio, capace di operare per lo ...

ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo in #AltoAdige, 15 mila abitazioni senza corrente dopo le forti nevicate iniziate la scorsa notte. 400 gli inter… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo in #AltoAdige, 15 mila abitazioni senza corrente dopo le forti nevicate iniziate la scorsa notte. 400 gli inter… - TgrAltoAdige : #Maltempo in #AltoAdige, 15 mila abitazioni senza corrente dopo le forti nevicate iniziate la scorsa notte. 400 gli… -