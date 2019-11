LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 1-2 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | il greco piazza il break ad

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 0-1 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : il greco piazza il break ad inizio set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 break TSITSIPAS! Il greco mette in mostra il suo repertorio con il diritto e poi chiude a rete. 40-AD DIRITTO LUNGOLINEA TSITSIPAS! Il greco ottiene la quarta palla break. 40-40 Risposta corta di Tsitsipas: Zverev ne approfitta con il diritto. 40-AD Scappa via il diritto del tedesco! Altra chance di break. 40-40 Bravissimo Zverev! Il tedesco, con pazienza, gioca benissimo e comanda lo ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : il greco approfitta del calo del tedesco e vince il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Stefanos Tsitsipas vince il primo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break dell’ottavo gioco: il greco viene premiato dopo aver giocato sempre in spinta, sfruttando il momento no di fine set del tedesco. FINE primo SET 3-6 primo SET PER IL greco! Lungo il diritto del tedesco, l’ennesimo. 40-15 DUE SET POINT TSITSIPAS! Diritto in rete di Zverev. 30-15 Zverev passa Tsitsipas! ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 2-3 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : il greco sopravvive ad un game infinito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Tsitsipas. 3-3 Zverev vince a zero il gioco al servizio. 40-0 Ingiocabile il campione in carica al servizio. 30-0 Buona prima del tedesco. 2-3 Risposta lunga di Zverev: resta avanti il greco. AD-40 Buona prima del greco. 40-40 Vincente di diritto lungolinea di Zverev! AD-40 Lungo la soluzione vincente di rovescio del tedesco. 40-40 Doppio fallo del greco: game ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 1-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Zverev si getta avanti: Tsitsipas lo passa con il rovescio. 40-40 Gran diritto lungolinea del greco: palla break annullata. 40-AD PALLA BREAK ZVEREV! Il tedesco ottiene la prima chance di break! 40-40 Zverev sale sopra la palla con il diritto: il tedesco trova un vincente diagonale. 40-30 Tsitsipas attacca la rete: diritto lungolinea vincente. 30-30 Zverev trova un diritto diagonale ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 0-1 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Sbracciata di rovescio dell’ellenico! 30-0 Bravo Tsitsipas che aggredisce la rete seguendo la palla corta: passante largo di Zverev. 15-0 Attacco in controtempo di diritto del greco. 1-1 Nessun problema per il tedesco al servizio. 40-15 Si apre il campo Zverev che chiude con lo smash. 30-15 Scappa via il diritto del greco che non tiene lo scambio. 15-15 Prima interessante del ...

LIVE Zverev-Tsitsipas 0-0 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si parte a Londra! Batte Tsitsipas. INIZIO PRIMO SET 21.08 Tra poco si comincia: chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? 21.06 Rafael Nadal è tornato dunque in corsa per le semifinali: se Stefanos Tsitsipas dovesse perdere stasera, venerdì ci sarà un altro scontro diretto come quello di domani sera tra Novak Djokovic e Roger Federer. 21.04 Si parte con il riscaldamento! 21.02 ...

LIVE Zverev-Tsitsipas - Atp Finals 2019 in DIRETTA : scontro diretto con vista sulla semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019 –Il regolamento del torneo dei Maestri–Tsitsipas subito in vetta al girone Agassi–Il campione uscente surclassa Rafa–Thiem è il primo semifinalista londinese Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, valido per la seconda giornata del gruppo Andre Agassi delle ATP Finals 2019 di ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 4-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : splendido Zverev! Prima vittoria in carriera su uno spento Rafa Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:37 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. E CHIUDE CON UN ALTRA Prima VINCENTE!! Zverev domina Rafael Nadal e porta a casa il match per 6-2 6-4. 40-15 DOPPIO MATCH POINT! Altra grande Prima, poi chiusura al volo sottorete. 30-15 Non controlla il diritto Nadal, ampiamente fuori. 15-15 A rete il rovescio a due mani del tedesco. 15-0 Ace ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 4-5 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : serve per il match il tedesco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 DOPPIO match POINT! Altra grande prima, poi chiusura al volo sottorete. 30-15 Non controlla il diritto Nadal, ampiamente fuori. 15-15 A rete il rovescio a due mani del tedesco. 15-0 Ace Zverev! L’UNDICESIMO! 4-5 Appena larga la risposta di Zverev, che servirà ora per il match. 40-30 Prende la riga Nadal col diritto a una mano a incrociare, lunga la risposta in back del ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 3-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : mantiene il break di vantaggio il tedesco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Quinto ace Nadal! 15-15 Scende a rete lo spagnolo e Zverev vincente ancora col suo magico diritto. 15-0 Si avvantaggia del servizio Nadal e va poi a segno col diritto. Loading… Loading… 5-3 Splendido diritto lungolinea dopo un grande scambio tra i due che non si sono affatto risparmiati. 40-30 Si apre nuovamente bene il campo con la seconda Zverev che punisce ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 3-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : mantiene il break di vantaggio il tedesco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prende la riga Nadal col diritto a una mano a incrociare, lunga la risposta in back del tedesco. 30-30 Out il diritto a incrociare del maiorchino. 30-15 Quinto ace Nadal! 15-15 Scende a rete lo spagnolo e Zverev vincente ancora col suo magico diritto. 15-0 Si avvantaggia del servizio Nadal e va poi a segno col diritto. 5-3 Splendido diritto lungolinea dopo un grande scambio tra i due che ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 2-3 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : cerca di restare nel match il maiorchino - annullata la seconda palla break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Fa muovere benissimo l’avversario Zverev e Nadal sbaglia ancora col rovescio. 4-2 Splendido diritto a incrociare dopo la risposta del maiorchino che sta rispondendo molto male al servizio del tedesco. 40-15 Bravo qui Nadal che di classe manda il suo diritto all’incrocio delle linee. 40-0 Altro grande servizio e diritto a campo aperto sulla risposta dello spagnolo. 30-0 ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 1-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break Zverev anche ad inizio secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ancora una seconda vincente per il 33enne. 40-15 Seconda vincente dello spagnolo. 30-15 Si apre benissimo il campo col diritto Nadal, Zverev va a rete sulla risposta. 15-15 Errore gratuito del tedesco, uno dei pochissimi della sua partita. 0-15 Non perdona col suo potente diritto il tedesco. 39 punti complessivi a 21 per Zverev. 2-0 E chiude il game il tedesco che sta mettendo in ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : primo set a senso unico - Zverev dominante a servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 SI CHIUDE IL primo SET! Dominio del giovane tedesco su un Nadal parso in grande difficoltà. 40-15 Seconda vincente! Set point per il tedesco! 30-15 servizio vincente di Zverev, l’ennesimo. 15-15 Sesto ace per il tedesco, con la seconda a 187 km/h! 0-15 Nadal con la risposta da campionissimo sul servizio avversario. 2-5 DOPPIO BREAK Zverev! Erroraccio del maiorchino, l’ennesimo ...