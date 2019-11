LIVE Zverev-Tsitsipas 0-1 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | chi sarà il secondo dei quattro

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Sbracciata di rovescio dell’ellenico! 30-0 Bravoche aggredisce la rete seguendo la palla corta: passante largo di. 15-0 Attacco in controtempo di diritto del greco. 1-1 Nessun problema per il tedesco al servizio. 40-15 Si apre il campoche chiude con lo smash. 30-15 Scappa via il diritto del greco che non tiene lo scambio. 15-15 Prima interessante del tedesco. 0-15 Attaccadopo un buon servizio: diritto sul nastro. 0-1 Serve&volley diche chiude con lo smash. 40-30 Altro servizio veloce dell’ellenico. 30-30 Buona prima del greco. 15-30 Lungolinea di rovescio diin risposta. 15-15 Diritto in rete, ma ancora spinta: aspettiamoci un match in cuipiuttosto offensivo. 15-0 Servizio esterno e diritto incrociato. 0-0 Si parte a Londra! Batte ...

zazoomblog : LIVE Zverev-Tsitsipas 0-0 Atp Finals 2019 in DIRETTA: chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? - #Zverev-Tsi… - Matt_Orlandi : LIVE #Tsitsipas - #Zverev, diretta e risultato in tempo reale #AtpFinals #Londra 2019: inizio ore 21.00 @_SuperNews_ - OA_Sport : LIVE Zverev-Tsitsipas, Atp Finals 2019 in DIRETTA: scontro diretto con vista sulla semifinale -