Ex Ilva,senatori M5S:sì "scudo" a tempo

del M5S hanno votato un documento in 4 punti sul caso dell'ex. Solo 5 i voti contrari. Il documento dà pieno mandato al ministro Patuanelli e appoggio al presidente del Consiglio Conte, con il mandato di evitare la reintroduzione di una tutela legale per Arcelor Mittal, ma con un possibilepenale a, se ci fosse un ampio piano di risanamento ambientale. Durante l'incontro, l'ex ministra Lezzi ha ribadito il suo no allopenale(Di mercoledì 13 novembre 2019)