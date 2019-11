Cassazione | Spada condannato a 6 anni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Angelo Scarano Sentenza definitiva per Roberto: riconosciuta l'aggravante mafiosa per l'aggressione a Piervincenzi, il giornalista di "Nemo" Adesso la storia è chiusa. È stata infatti confermata in via definitiva la condanna a 6di reclusione inflitta a Robertoper lesioni aggravate dal metodo mafioso in relazione all’aggressione, avvenuta il 7 novembre 2017, ai ddel giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi. La quinta sezione penale della, presieduta da Grazia Miccoli, ha infatti rigettato il ricorso con cui la difesa dell’imputato contestava, in particolare, la sussistenza dell’aggravante mafiosa. Presente inper la lettura della sentenza anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi: "A Roma non c’è spazio per mafia e criminalità. È una vittoria giuridica - aggiunge Raggi - e anche un segnale molto ...

