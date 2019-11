Tanta neve nei prossimi giorni sulle Alpi a quote medio-basse

Previsioni Meteo fino al 20 novembre : Tanta pioggia in tutt’Italia - prima neve in montagna. Temperature sulle montagne russe : Previsioni Meteo – Parola d’ordine, per molti giorni a venire, instabilità. Questa appare oramai piuttosto certa e ricorrente per il corso di questa settimana, ma anche per buona parte della prossima, se non tutta. Nelle simulazioni dei maggiori centri di calcolo non si intravede alcuna fase anticiclonica, nemmeno transitoria. Potrebbero certamente realizzarsi alcune giornate con tempo migliore, ma in un campo barico decisamente e ...